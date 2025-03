Salud de inmigrante con cáncer "corre alto riesgo" luego de que ICE detuviera a su mamá y hermano en California

La vida de Xitlali Tejeda, una joven hispana de 21 años que enfrenta un cáncer en los huesos, cambió drásticamente tras la detención de su madre y su hermano por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California. La joven, quien depende completamente de su familia para sobrellevar su enfermedad, ahora se encuentra en una situación crítica.

El arresto ocurrió frente a la vivienda familiar, donde ICE detuvo a Yolanda, madre de Xitlali, y a su hermano Jonathan. Miembros de la familia intentaron grabar el momento y exigieron una orden judicial, pero aseguran que los agentes no respondieron. La ausencia de su madre y hermano ha dejado a Xitlali sin el apoyo necesario para su tratamiento médico.

ICE detiene a familia de Xitlali Tejeda en California

Según relató Xitlali Tejeda a Telemundo, su madre es quien la ayuda en todas sus necesidades diarias mientras atraviesa el tratamiento de quimioterapia. "Cuando estoy en quimioterapia me siento muy mal, apenas puedo despertar. Mi mamá me ayuda, me baña, me cambia, me hace mi comida", expresó la joven.

Su hermano Jonathan, quien también fue arrestado en el operativo de ICE, cumplió una condena hace más de una década y, según su familia, había logrado reconstruir su vida. A pesar de ello, fue detenido en California sin considerar su papel como sustento económico del hogar y apoyo fundamental para su hermana enferma.

Inmigrante con cáncer cuenta más detalles del operativo del ICE

A través de una campaña en GoFundMe, la inmigrantes que padece cáncer ha compartido más detalles sobre el procedimiento de los agentes del ICE y las circunstancias de la detención. "Mi mamá, que estaba demasiado asustada para hablar, fue detenida porque los agentes de ICE pensaron que no estaba cooperando. Ella ejerció su derecho de la Quinta Enmienda y ellos se ofendieron, se pusieron agresivos y la esposaron. Mi hermano mayor luego vino a ayudarla y luego lo detuvieron a la fuerza también", explicó.

Además, resaltó la crítica situación en la que se encuentra sin su madre y hermano: "Mi madre es mi cuidadora principal, me lleva a todos mis tratamientos, y mi hermano mayor nos mantiene económicamente. Sin ellos, no tengo ningún apoyo. Con la posibilidad de que los deporten, mi salud corre un alto riesgo. Solicito todo el apoyo que la comunidad pueda ofrecer para poder pagar un abogado".

Medidas migratorias de Donald Trump

La detención de la familia de Xitlali se da en un contexto de mayor presión contra los inmigrantes en Estados Unidos. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha impulsado el Proyecto 2025, un plan que busca endurecer las políticas migratorias y acelerar las deportaciones masivas.

Entre las medidas más severas se encuentran la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), restricciones al Parole Humanitario y un aumento en los operativos de ICE en ciudades santuario como Nueva York y California.