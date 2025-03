Atención con esta recomendación, inmigrantes: esto es lo que no deben hacer si ICE llega a detenerlos en EE. UU.

Si te detiene ICE en Estados Unidos, esto es lo que no debes de hacer para que los agentes no te tengan en la mira. Foto: El País

En el contexto de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), es crucial que los migrantes conozcan sus derechos y las acciones que deben evitar en caso de ser detenidos. Expertos en derecho migratorio ofrecen recomendaciones clave para protegerse durante estos momentos críticos.

El abogado especializado en asuntos migratorios, Álex Galvez, enfatiza la importancia de actuar con cautela. "Cuando uno es detenido, un abogado puede interponer una moción de ‘stay’ para protegerlo y que no lo deporten en contra de su propio consentimiento", explicó en una reciente entrevista. Las primeras horas tras la detención son determinantes, ya que los agentes de ICE intentan que el detenido firme documentos que podrían facilitar su deportación.

Derechos al ser abordado por agentes de ICE

En caso de que agentes de ICE lleguen a la vivienda de un migrante, este tiene el derecho de no abrir la puerta. Galvez aconseja: "Nomás háganse los dormidos, regresen a la cama, porque no hay ninguna obligación de contestar la puerta". Esta recomendación es válida siempre que los agentes no presenten una orden de cateo o arresto firmada por un juez.

Galvez advierte que es fundamental no firmar ningún documento sin la asesoría de un abogado. Los agentes pueden intentar persuadir a los migrantes con la amenaza de una larga detención, afirmando que, de no firmar, podrían permanecer seis meses en custodia. Esta táctica busca obtener el consentimiento del detenido de manera coercitiva.

La vigilancia y el monitoreo de ICE

Recientemente, ICE publicó una solicitud de información en su sitio web, buscando identificar pequeñas empresas que puedan ofrecer servicios de mitigación y monitoreo de riesgos de amenazas basadas en Internet. Esta iniciativa tiene como objetivo localizar a individuos que representen una amenaza en línea contra el personal o las instalaciones de ICE, lo que ha generado preocupación sobre su posible uso para vigilar a migrantes.

La solicitud incluye la recopilación de datos sobre geolocalización, perfiles psicológicos y el uso de tecnología de reconocimiento, además de analizar la web oscura y bases de datos de código abierto. Aunque ICE ha trabajado anteriormente con la firma de seguridad Barbaricum, su contrato expiró en marzo, lo que ha llevado a la agencia a buscar un nuevo proveedor.

Es fundamental que los migrantes estén informados sobre sus derechos y las acciones que deben evitar en caso de ser detenidos por ICE. La asesoría legal adecuada puede marcar la diferencia en el resultado de estas situaciones delicadas.