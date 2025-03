ICE, CBP y la policía podrían detener a un inmigrante con residencia permanente en Estados Unidos por este motivo

Los inmigrantes con residencia legal en Estados Unidos pueden verse involucrados en situaciones en las que su estatus migratorio sea revisado por autoridades federales o locales. Aunque los residentes permanentes legales tienen el derecho de vivir y trabajar en el país, en ocasiones las autoridades pueden requerir una verificación adicional de su estatus, lo que podría llevar a una detención temporal. Esto generalmente ocurre cuando un residente es detenido por una infracción o durante un control rutinario, y no puede demostrar su estatus migratorio al no tener consigo la documentación correspondiente.

El motivo principal de esta detención sería la incapacidad de demostrar que el individuo es un residente legal en el país. Las autoridades como el ICE (Inmigración y Control de Aduanas), el CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) y la policía local tienen la autoridad para solicitar la green card y verificar el estatus migratorio del individuo. Si no se puede verificar la legalidad del estatus, el inmigrante podría ser detenido temporalmente para una revisión más profunda de su situación.

¿Por qué motivo ICE, CBP y la policía podrían detener a un inmigrante con residencia legal en Estados Unidos?

ICE, CBP y la policía tienen la capacidad de detener a un inmigrante con residencia legal si hay dudas sobre su estatus migratorio o si se enfrenta a una infracción legal en la que se requiere verificar su identidad. Aunque un residente permanente legal tiene el derecho de permanecer en el país, la ley federal obliga a todos los residentes a portar su green card para poder demostrar que su estatus legal es válido.

En situaciones donde un inmigrante no pueda presentar su green card cuando se le solicite, los oficiales de estas agencias podrían llevar a cabo una detención temporal mientras se verifica el estatus del individuo. Este proceso es particularmente relevante en los controles de inmigración y durante las interacciones con la policía local, especialmente si el inmigrante es detenido por otro motivo, como una infracción de tráfico o una investigación criminal.

¿Es obligatorio para los inmigrantes con residencia legal portar la Green Card en todo momento?

Sí, la ley federal de los Estados Unidos, bajo la Sección 264(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), establece que los inmigrantes con residencia permanente deben portar su green card o tarjeta de residencia en todo momento. Esta normativa tiene como objetivo garantizar que los residentes permanentes puedan demostrar su estatus legal si se les solicita.

El incumplimiento de este requisito no conlleva una multa directa, pero puede generar complicaciones legales si el inmigrante no puede presentar la tarjeta de residencia cuando lo requieren las autoridades. En caso de no llevar la green card, el residente podría ser detenido para verificar su estatus, aunque no siempre esto resulte en una detención prolongada.

¿Qué consecuencias puede enfrentar un inmigrante por no llevar la green card en Estados Unidos?

Si un inmigrante con residencia permanente no lleva su green card en todo momento, las consecuencias varían, pero en general pueden incluir:

Detención temporal para verificar el estatus migratorio del residente si no puede presentar su tarjeta de residencia.

para verificar el estatus migratorio del residente si no puede presentar su tarjeta de residencia. Posible retraso o complicación en la verificación de su estatus migratorio por parte de las autoridades.

en la verificación de su estatus migratorio por parte de las autoridades. Recomendación de que se obtenga una nueva tarjeta si la green card está perdida o dañada, lo que podría implicar un proceso de reemplazo ante el USCIS.

Sin embargo, no existen multas directamente relacionadas con no portar la green card. Las consecuencias dependen más de la situación en la que se presente la falta de documentación.

¿Quiénes tienen la autoridad para solicitar la green card a los inmigrantes?

Las siguientes autoridades tienen la facultad para solicitar la green card a los inmigrantes con residencia permanente:

ICE (Inmigración y Control de Aduanas) : Tiene la autoridad para verificar el estatus migratorio de las personas, especialmente en casos de detenciones relacionadas con inmigración.

: Tiene la autoridad para verificar el estatus migratorio de las personas, especialmente en casos de detenciones relacionadas con inmigración. CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) : Puede solicitar la green card a los residentes permanentes cuando cruzan las fronteras o pasan por los controles de inmigración en puertos de entrada.

: Puede solicitar la green card a los residentes permanentes cuando cruzan las fronteras o pasan por los controles de inmigración en puertos de entrada. Policía Local: En algunos casos, la policía local puede solicitar la green card si un inmigrante es detenido por otro motivo y se requiere verificar su estatus legal.

Estas autoridades están autorizadas para hacer verificaciones de estatus migratorio en diversas circunstancias, y es importante que los inmigrantes con residencia permanente puedan presentar su green card si se les solicita.