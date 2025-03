Licencia de conducir en California: la ley de tránsito que sanciona a conductores y también a pasajeros con multas

En California, la seguridad vial es una prioridad, y para garantizarla, el estado ha establecido una serie de leyes que buscan reducir accidentes y proteger la vida de todos los ocupantes de los vehículos. Una de las leyes más importantes en este sentido es la que regula el uso del cinturón de seguridad. Esta legislación no solo afecta al conductor, sino también a los pasajeros del vehículo, quienes deben cumplir con esta norma para evitar multas y otros riesgos.

El cinturón de seguridad ha demostrado ser una de las medidas más efectivas para prevenir lesiones graves y muertes en accidentes de tráfico. Por ello, en California, el incumplimiento de esta ley se sanciona severamente, aplicando multas tanto al conductor como a los pasajeros que no se ajusten el cinturón de seguridad de manera correcta.

¿Cuál es la ley de tránsito que sanciona a conductores y también a pasajeros en California?

La ley que regula el uso del cinturón de seguridad en California está contemplada en el Código de Vehículos de California, Sección 27315. Esta legislación establece que tanto los conductores como los pasajeros de vehículos motorizados deben usar el cinturón de seguridad mientras el vehículo esté en movimiento. La ley también especifica que los niños deben ser transportados en dispositivos de retención apropiados, según su edad, peso y altura.

Es importante destacar que esta ley no solo aplica para el conductor, sino que también sanciona a los pasajeros adultos si no usan el cinturón. La normativa se aplica de manera estricta a todos los ocupantes del vehículo, con el fin de reducir las lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Esta ley se aplica a todos los vehículos motorizados registrados en el estado, sin excepciones para los distintos tipos de vehículos, desde automóviles hasta camiones ligeros.

¿Quién es el responsable de la multa por no usar el cinturón de seguridad?

En California, la responsabilidad del uso del cinturón de seguridad recae principalmente en el conductor. Si el conductor no usa el cinturón, recibirá una multa directamente. Además, si el conductor permite que los pasajeros menores de 16 años no usen el cinturón, él será sancionado por esa infracción. Esta responsabilidad es clara, ya que el conductor tiene la obligación de asegurar que todos los ocupantes del vehículo, especialmente los menores de edad, estén correctamente sujetos.

En el caso de los pasajeros adultos mayores de 16 años, ellos mismos son responsables de la multa si no están usando el cinturón de seguridad. A diferencia de los menores, no es el conductor quien asume la responsabilidad por los pasajeros adultos que no cumplen con la ley. De esta forma, la legislación asegura que tanto conductores como pasajeros adultos sean responsables de su propia seguridad.

¿Cuánto es el monto de la multa por incumplir la ley del cinturón de seguridad?

La multa por no usar el cinturón de seguridad en California varía dependiendo de la infracción. Si el conductor o un pasajero adulto no usa el cinturón, la multa por la primera infracción es de US$20. Esta multa es relativamente baja, pero puede aumentar con las infracciones posteriores, siendo de US$50 por cada infracción adicional. Este monto se aplica tanto a conductores como a pasajeros adultos que no cumplan con la ley.

Es importante señalar que si los pasajeros son menores de 16 años y no usan el cinturón de seguridad, la multa es más alta y el conductor es el responsable de pagarla. Además, las multas por no usar el cinturón pueden incrementarse si no se abonan a tiempo o si se acumulan varias infracciones.

¿Se puede perder la licencia de conducir por no usar el cinturón de seguridad?

En general, no se pierde la licencia de conducir por no usar el cinturón de seguridad en California. Esta infracción se considera una infracción secundaria, lo que significa que un oficial de policía solo puede multar al conductor si lo detiene por otro motivo y observa que no está usando el cinturón. Sin embargo, si un conductor acumula varias infracciones relacionadas con el incumplimiento de esta ley, podría enfrentarse a sanciones adicionales.

Si la persona no paga la multa o acumula múltiples infracciones, el DMV podría tomar medidas, como agregar puntos al registro del conductor. Si estos puntos se acumulan en un corto período, podría haber consecuencias más graves, como la suspensión de la licencia de conducir. De igual manera, el DMV podría suspender la licencia si el conductor no paga las multas correspondientes.