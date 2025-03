Atención inmigrante en Estados Unidos: estos son las zonas con más extranjeros detenidos durante las redadas del ICE

El flujo de inmigrantes detenidos no se limita a estos dos estados. Otros, también tienen instalaciones con altos números de arrestos por el ICE. Foto: AFP

Desde que el presidente Donald Trump asumió su administración, miles de inmigrantes han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes instalaciones de Estados Unidos. Según un reciente informe del Centro de Acceso a los Registros de Transacciones (TRAC), las detenciones continúan a un ritmo elevado, y varios estados del país se encuentran en la cima de la lista de aquellos con mayor cantidad de arrestos. Entre ellos, Texas y Luisiana se destacan como los que albergan la mayor parte de los inmigrantes bajo custodia.

El informe también revela que más de 41.000 personas se encuentran actualmente bajo la custodia del ICE, siendo el 55% de ellos individuos sin antecedentes penales y que fueron detenidos por infracciones menores, como violaciones de tránsito. Este dato destaca la disparidad entre las políticas de detención y las razones de los arrestos. Aunque gran parte de los inmigrantes están detenidos, una porción significativa participa en el Programa Alternativas a la Detención (ATD), donde permanecen en libertad mediante monitoreos electrónicos hasta que se resuelvan sus casos judiciales.

¿Por qué Texas y Luisiana lideran la lista de detenciones?

Texas, bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott, se mantiene como el estado con más inmigrantes detenidos en el país. La infraestructura de este estado permite un manejo eficiente de grandes cantidades de personas bajo custodia, con más de 6.400 detenidos, según los datos del TRAC. Ocho de sus centros de detención figuran entre los 20 con más detenidos a nivel nacional, lo que coloca a Texas en una posición dominante en el contexto de las políticas migratorias de EE. UU.

South Texas ICE Processing Center (Pearsall, Texas): 1680 personas .

(Pearsall, Texas): . Montgomery ICE Processing Center (Conroe, Texas): 1236 personas .

(Conroe, Texas): . Karnes County Immigration Processing Center (Karnes City, Texas): 1124 personas .

(Karnes City, Texas): . Port Isabel SPC (Los Fresnos, Texas): 941 personas .

(Los Fresnos, Texas): . El Valle Detention Facility (Raymondville, Texas): 876 personas .

(Raymondville, Texas): . Houston Contract Detention Facility (Houston, Texas): 848 personas .

(Houston, Texas): . IAH Secure Adult Detention Facility (Livingston, Texas): 823 personas .

(Livingston, Texas): . Joe Corley Processing Center (Conroe, Texas): 803 personas.

Luisiana sigue a Texas, con aproximadamente 4.400 inmigrantes bajo la custodia del ICE. La cercanía geográfica y la infraestructura similar a la de su vecino occidental permiten que este estado también maneje un volumen significativo de arrestos. Los centros en Luisiana, como el Winn Correctional Center, albergan miles de detenidos, con un promedio de más de 1.400 personas bajo custodia diariamente.

Winn Correctional Center (Winnfield, Louisiana): 1474 personas .

(Winnfield, Louisiana): . Central Louisiana ICE Processing Center (Jena, Louisiana): 1176 personas .

(Jena, Louisiana): . Jackson Parish Correctional Center (Jonesboro, Louisiana): 984 personas .

(Jonesboro, Louisiana): . South Louisiana ICE Processing Center (Basile, Louisiana): 801 personas .

(Basile, Louisiana): . Richwood Correctional Center (Monroe, Louisiana): 763 personas.

El flujo de inmigrantes detenidos no se limita a estos dos estados. Otros, como Mississippi, Georgia y California, también tienen instalaciones con altos números de arrestos. Sin embargo, la constante en la mayoría de los estados es que las detenciones siguen ocurriendo bajo políticas más estrictas en comparación con administraciones pasadas.

El trato a los inmigrantes detenidos por el ICE ha sido objeto de críticas en todo EE. UU. Foto: Los Ángeles Times

Mississippi

Adams County Detention Center (Natchez, Mississippi): 2154 personas.

Georgia

Stewart Detention Center (Lumpkin, Georgia): 1531 personas.

California

Otay Mesa Detention Center (San Diego, California): 1377 personas.

Arizona

Eloy Federal Contract Facility (Eloy, Arizona): 1312 personas.

Pennsylvania

Moshannon Valley Processing Center (Philipsburg, Pennsylvania): 1173 personas.

Colorado

Denver Contract Detention Facility (Aurora, Colorado): 1164 personas.

Nueva Mexico

Otero County Processing Center (Chaparral, Nueva Mexico): 808 personas.

¿Cuál es el impacto de las políticas migratorias en los detenidos?

El trato a los inmigrantes detenidos por el ICE ha sido objeto de críticas en todo EE. UU., especialmente durante la administración de Trump. Las condiciones dentro de los centros de detención, la falta de acceso adecuado a servicios legales y médicos, y la incertidumbre sobre el futuro de muchos de los detenidos han generado controversia tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Biden ha mantenido una cifra considerable de detenciones, superando las 30.000 personas detenidas durante el último año fiscal.

Sin embargo, estos números están lejos de los alcanzados bajo la administración Trump, que vio cifras de arrestos aún mayores en los primeros 30 días de su mandato. Las políticas del gobierno de Trump incluyeron una serie de medidas que buscaban intensificar las detenciones, lo que incrementó las tensiones en las comunidades inmigrantes y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

¿Qué pasará con los detenidos bajo la gestión Biden?

Bajo el gobierno de Biden, se espera que se implementen políticas que puedan reducir el número de detenidos y que promuevan alternativas más humanitarias, como el Programa Alternativas a la Detención. No obstante, los críticos sostienen que estas medidas no son suficientes para abordar de manera integral la crisis migratoria que enfrenta EE. UU. y que la situación de miles de inmigrantes podría no mejorar significativamente con el tiempo.

La pregunta sobre el futuro de los inmigrantes detenidos es incierta. Las autoridades continúan evaluando la mejor manera de gestionar los casos, mientras que las presiones políticas internas y externas siguen pesando sobre las decisiones del gobierno estadounidense. El sistema de detención seguirá siendo un tema candente en la agenda política, especialmente en un contexto donde la gestión de los flujos migratorios es cada vez más crucial para la estabilidad social y económica del país.

El informe del TRAC subraya que el número de detenidos continúa aumentando, pero la distribución de los arrestos entre los diferentes estados pone de manifiesto que los recursos y las políticas locales juegan un papel fundamental en el número de inmigrantes bajo custodia. Con la incertidumbre sobre las políticas migratorias de la administración Biden, los detenidos, especialmente aquellos sin antecedentes penales, siguen siendo un tema complejo y debatido en toda la nación.