CBP detiene a inmigrante con visa de turista que intentó ingresar a EE. UU., le revoca el permiso y le dicen: “Órdenes de Washington”

Lo que parecía un cruce fronterizo sin complicaciones terminó en una situación inesperada para una ciudadana mexicana. La decisión de los agentes migratorios dejó más preguntas que respuestas y generaron incertidumbre sobre las políticas en vigor.

Alexia Enríquez Jiménez, residente de Nogales, Sonora, relató que su visa de turista fue revocada sin previo aviso al intentar ingresar a Estados Unidos para realizar compras. La inmigrante que se desempeña como maestra explicó que fue esposada y retenida durante cuatro horas, sin recibir una razón clara sobre la medida aplicada en su contra.

¿Por qué CBP le revocó la visa a la docente mexicana en la frontera a EE. UU.?

Enríquez renovó su documento en mayo de 2024 y lo utilizó sin problemas en enero de este año. Los agentes de CBP le informaron que la cancelación obedecía a "órdenes de Washington". Su caso coincide con el de otra mujer a quien también se le retiró el permiso por haber dado a luz en suelo norteamericano.

La afectada sospecha que el nacimiento de su hija en territorio estadounidense pudo haber influido en la determinación tomada por las autoridades migratorias.

Denuncian malos tratos en la frontera entre México y Estados Unidos

Durante el proceso, Enríquez experimentó momentos de angustia debido a la forma en que fue tratada:

La esposaron de manos y pies, lo que calificó como innecesario.

Le tomaron muestras de ADN y revisaron a detalle sus pertenencias.

Investigaron su empleo y recopilaron información sobre su lugar de residencia.

"Me sentí humillada, pedí que no me llevaran esposada porque Nogales es muy pequeño y me preocupaba que alguien me viera así", comentó en su testimonio.

¿Puede la maestra recuperar su visa de turista?

La maestra busca contactar a personas en situaciones similares para explorar soluciones. Expertos en migración recomiendan asesorarse legalmente para evaluar opciones. La incertidumbre crece ante posibles cambios en la política migratoria de EE. UU.

El caso ha causado revuelo en redes sociales, mientras surgen interrogantes sobre los criterios actuales para la revocación de visas en la frontera.