Fin del TPS para venezolanos en EE. UU.: el escenario que enfrentan según un experto en inmigración

La eliminación del TPS no solo tiene implicaciones para los venezolanos que viven en EE. UU., sino también para sus familias y comunidades en su país de origen. Foto: Dateando

La eliminación del TPS no solo tiene implicaciones para los venezolanos que viven en EE. UU., sino también para sus familias y comunidades en su país de origen. Foto: Dateando

La decisión reciente del gobierno de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha generado gran incertidumbre. Más de 600 mil venezolanos que se beneficiaban de este estatus ahora enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos. Gustavo Marín, abogado especializado en migración, explica que la anulación del TPS implicará que los afectados regresen a su situación migratoria anterior. Esto genera una gran preocupación, ya que aquellos que llevan menos de dos años en el país podrían ser deportados inmediatamente, mientras que los que llevan más tiempo enfrentan procedimientos de remoción.

La situación se agrava porque los venezolanos que desean evitar la deportación deberán demostrar que regresar a su país pondría en peligro sus vidas. Esto se convierte en un desafío enorme para aquellos que esperaban que su estatus se mantuviera hasta 2026, tal como lo estipulaba el TPS.

PUEDES VER: USCIS explica cómo ciudadanos y residentes permanentes pueden patrocinar a familiares con formulario clave

¿Cómo afectará la eliminación del TPS a los venezolanos en EE. UU.?

La eliminación del TPS no solo tiene implicaciones para los venezolanos que viven en EE. UU., sino también para sus familias y comunidades en su país de origen. Esta medida genera una gran incertidumbre, ya que muchos migrantes han construido una vida estable en suelo americano y ahora se enfrentan a la posibilidad de perder su estatus legal. Además, esta situación puede tener un impacto emocional significativo, exacerbado por las dificultades económicas y sociales que ya enfrentan los inmigrantes en el país.

La falta de claridad en las políticas migratorias también ha generado ansiedad entre los venezolanos, muchos de los cuales buscan alternativas legales para regularizar su estatus, mientras el tiempo corre en su contra.

¿Qué opciones legales existen para los venezolanos afectados?

Marín destaca que aquellos que estén en proceso de regularización no verán alterado su estatus por la eliminación del TPS. Sin embargo, la situación de los venezolanos que no tienen alternativas es incierta. La posibilidad de que organizaciones de derechos humanos lleven el caso a los tribunales podría ser una salida, aunque aún no se han visto acciones legales concretas.

Por otro lado, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha mencionado que la anulación del TPS podría haberse realizado de manera incorrecta, lo que abre la puerta a acciones legales. Esto podría ser un punto clave para impugnar la decisión, ya que la ley exige que las extensiones del TPS se realicen con al menos 60 días de anticipación a su vencimiento.