Padres inmigrantes en Florida y Maryland están cediendo la custodia de sus hijos a sacerdote ante temor por arrestos de ICE

En estados como Florida y Maryland, muchos padres inmigrantes en Estadios Unidos han tomado medidas preventivas para garantizar la seguridad de sus hijos ante la posibilidad de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así lo informaron The Washington Post y NTC 24. Esta situación ha derivado en que numerosos menores sean puestos bajo la tutela de terceros, quienes se encargan de proteger sus derechos en caso de una deportación.

La presión sobre las familias inmigrantes ha aumentado debido a nuevas legislaciones estatales que endurecen las condiciones para quienes residen en el país sin documentación. Frente a este panorama, algunas figuras públicas de ambos estados han asumido un papel crucial en la protección de los menores afectados, brindándoles apoyo y asegurando que no queden desamparados en caso de una separación familiar forzosa de EE. UU.

Activista en Florida firma como tutora legal a hijos de inmigrantes en Estados Unidos

En Florida, la activista Nora Sandigo ha recibido un número creciente de solicitudes por parte de padres inmigrantes que temen ser deportados y buscan garantizar el bienestar de sus hijos. De acuerdo con The Washington Post, Sandigo ha asumido la tutela de más de mil niños, permitiéndole tomar decisiones sobre su educación, salud y bienestar en ausencia de sus progenitores.

El endurecimiento de las leyes migratorias en el estado, promovidas por el gobernador Ron DeSantis, ha generado un clima de temor entre la comunidad inmigrante. Muchas familias han optado por delegar la custodia de sus hijos en ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, asegurando que puedan permanecer en el país aun si sus padres son deportados.

"La situación de estas familias es desesperante. Los padres me buscan con lágrimas en los ojos porque no quieren que sus hijos queden a la deriva", afirmó Sandigo en declaraciones recogidas por The Washington Post. La activista ha destacado que, aunque este mecanismo no resuelve el problema de fondo, ofrece una alternativa para garantizar la estabilidad de los menores.

Sacerdote en Maryland tiene la custodia de hijos de inmigrantes en Estados Unidos

En Maryland, la situación también ha llevado a medidas extremas. Un sacerdote local ha asumido la custodia de varios menores cuyos padres temen ser deportados. Según NTC 24, las familias han buscado el respaldo de la comunidad religiosa como un recurso de protección ante las acciones de las autoridades migratorias.

El sacerdote, cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad, ha señalado que su labor se basa en la ayuda humanitaria y la protección de los derechos de los niños. “Los padres confían en mí porque saben que haré todo lo posible para que sus hijos no queden desamparados”, declaró.