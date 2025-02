IRS suspende reembolso de impuestos a empresas en EE. UU. y revisará a contribuyentes: conoce por qué

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), comenzará a cancelar todos los reembolsos de impuestos. Este ajuste se produce en un contexto donde el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos buscan mejorar la fiscalización y reforzar el control sobre declaraciones fraudulentas y otros delitos financieros.

De acuerdo con The Wall Street Journal y The Washington Post, la agencia tributaria no solo implementará esta medida para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también trabajará en conjunto con otras entidades gubernamentales. Entre ellas, el Departamento de Seguridad Nacional, que ha solicitado información fiscal para reforzar operativos de inmigración y deportación de inmigrantes indocumentados.

Por este motivo, el IRS suspenderá el reembolso de impuestos a estos contribuyentes

El IRS ha establecido nuevas condiciones para el proceso de reembolso de impuestos, afectando principalmente a quienes presenten inconsistencias en sus declaraciones. De acuerdo con The Wall Street Journal y The Washington Post, las empresas que emplean a inmigrantes indocumentados y a todos aquellos que incurran en el delito de trata de personas en Estados Unidos se les negará la devolución de sus impuestos.

La oficina de investigaciones criminales del IRS-CI ha identificado un aumento en casos de fraude fiscal, lo que ha llevado a reforzar la supervisión sobre los contribuyentes que presentan irregularidades. “El objetivo es garantizar que los fondos federales no sean utilizados de manera indebida y evitar pérdidas para el sistema tributario”, afirmaron fuentes cercanas a la agencia citadas por The Wall Street Journal.

El Departamento del Tesoro también ha mostrado preocupación por las solicitudes de reembolso de impuestos asociadas a identidades falsas o a créditos fiscales reclamados sin justificación.

Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitó ayuda del IRS para deportar inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional ha solicitado al IRS que proporcione información sobre contribuyentes con estatus migratorio irregular como parte de los esfuerzos por hacer cumplir las leyes de inmigración. Según The Washington Post, la administración busca utilizar registros fiscales como herramienta adicional para identificar a inmigrantes indocumentados.

La relación entre la agencia tributaria y las autoridades migratorias no es nueva. Sin embargo, esta colaboración ha generado inquietud en organizaciones de derechos civiles, que han expresado su preocupación por el uso de datos fiscales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Expertos han señalado que, aunque la ley prohíbe compartir ciertos datos confidenciales, existen excepciones cuando se trata de casos de fraude o seguridad nacional.

El IRS, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales sobre esta solicitud. No obstante, fuentes cercanas al Departamento del Tesoro indicaron que el intercambio de información se limitaría a casos específicos en los que existan indicios de actividad ilegal.

¿En qué casos el IRS puede retener el reembolso de impuestos?

El IRS tiene la facultad de retener reembolsos cuando identifica discrepancias en las declaraciones o cuando el contribuyente mantiene deudas con agencias gubernamentales. Algunas de las razones más comunes incluyen: