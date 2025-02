Redada sorpresa del ICE en restaurante de Kansas: buscaban a un hombre y detuvieron a 12 trabajadores

La presencia de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en un establecimiento comercial suele generar alarma, especialmente cuando las detenciones afectan a trabajadores que desconocen los motivos de la intervención. En un reciente operativo llevado a cabo en Kansas City, las autoridades detuvieron a varios empleados, lo que provocó interrogantes sobre la legalidad de la acción.

El incidente se produjo en un restaurante local y dejó a familias y organizaciones de derechos civiles en alerta. Mientras algunos cuestionan el procedimiento, otros exigen mayor claridad sobre el accionar de ICE y la falta de comunicación con las agencias locales.

¿Por qué ICE intervino en un restaurante de Kansas City?

Según reportes oficiales, la agencia Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ingresó al restaurante El Potro en Kansas City con el propósito de localizar a una persona buscada por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, durante la operación, decidieron revisar la identidad de varios empleados, lo que resultó en la detención de 12 trabajadores.

El alguacil del condado de Clay, Will Akin, declaró que su oficina no fue informada previamente sobre el operativo. “No tengo forma de acceder o, ya sabes, hacer cumplir las leyes de inmigración”, expresó Akin, dejando en evidencia la falta de coordinación entre agencias locales y federales.

Uno de los puntos más polémicos del caso es la ausencia de una orden judicial del ICE para el ingreso al establecimiento y detener a los inmigrantes. Foto: Telemundo

¿ICE tenía una orden de allanamiento?

Uno de los puntos más polémicos del caso es la ausencia de una orden judicial para el ingreso al establecimiento. De acuerdo con la organización Advocates for Immigrant Rights and Reconciliation (AIRR), los agentes de ICE no mostraron documentación que respaldara la redada.

El abogado Michael Sharma-Crawford afirmó que no se encontró al presunto abusador sexual que motivó la operación, pero que los agentes detuvieron a los trabajadores tras verificar sus huellas dactilares. Además, mencionó que los oficiales afirmaron haber recibido consentimiento de un propietario, aunque se desconoce si esta persona tenía la autoridad legal para otorgarlo.

¿Qué derechos tienen los empleados ante operativos de ICE?

Las detenciones han generado preocupación entre inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos laborales. Kansas Missouri Dream Alliance recomendó a dueños de negocios y empleados informarse sobre sus derechos ante operativos migratorios.

Sharma-Crawford explicó que ICE puede ingresar a cualquier negocio que esté abierto al público, pero los empleados tienen derecho a pedirles que se retiren si no presentan una orden judicial firmada por un juez. Además, enfatizó la importancia de conocer los procedimientos legales para evitar detenciones arbitrarias.

La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este caso, mientras abogados y activistas presionan para que se esclarezca si la agencia federal actuó conforme a la ley o si hubo violaciones a los derechos de los trabajadores detenidos.