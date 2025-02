Venezolana perdió su vuelo para una cita con el ICE por no presentar este documento: "Fue una odisea"

Las complicaciones para los inmigrantes en EE. UU. no solo se limitan a la obtención de documentos legales, sino también al cumplimiento de citas migratorias con el ICE. Recientemente, una inmigrante venezolana paso un enorme susto por perder su vuelo para una cita con el ICE. La razón de ello, según cuenta la afectada desde su cuenta de TikTok, se debe a que asistió con un pasaporte vencido, pero tenía a su poder la "prórroga".

Para su mala suerte, la empleada de la aerolínea que atendió a la venezolana no escuchó que tenía la "prórroga" y decidió enviarla a otra fila. De esta forma, le generaron un considerable retraso para abordar su vuelo y no solo eso, sino que también ponían en peligro su importante cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).

¿Cuál fue el documento no presentado a tiempo que hizo perder su vuelo para una cita con ICE?

Siguiendo el caso de la venezolana, ella decidió contar su versión de los hechos en su cuenta de TikTok para todos sus seguidores. La joven explicó que sufrió grandes problemas al dirigirse a su cita con el ICE en Dallas, Texas, al no hacer su cambio de residencia. Ella continúa diciendo que en la fila para entregar el pasaporte, la trabajadora que le atendió observó que su pasaporte estaba vencido, más no revisó la "prórroga" porque no logró escucharla cuando se lo intentaron presentar.

Debido a ello, la afectada fue retirada y enviada a otra fila en donde espero por mucho tiempo. Llegada las 5.45 a. m., la preocupación se apoderó de ella por una enorme posibilidad de perder el vuelo, ya que el horario de salida era a las 6.05 a. m. Esto no solo significaba la perdida del vuelo, sino también de la cita con el ICE lo que causaría que la coloquen en orden de deportación.

¿La inmigrante venezolana logró llegar a tiempo a su cita con ICE?

Pasados los minutos, llegó su turno en la fila, pero volvieron a notar que su pasaporte estaba vencido. Sin embargo, en esta ocasión, si logró presentar la "prórroga" por la máquina y la aceptaron. Lamentablemente, cuando logró salir de la fila se percató que eran las 6.04 a. m. y su vuelo partía a las 6.05 a. m. Entonces, la señorita comenzó a llorar, pero una empleada latina de la aerolínea la ayudo a encontrar otro vuelo.

La empleada logró encontrar un vuelo con otra aerolínea, pero estaba muy cerca de partir. "Corrí hasta la otra parte del aeropuerto y llegué a la puerta que estaba buscando", contó la señorita. Una vez en la fila para comprar el boleto se encontró con otra mujer que hablaba español y le ayudo a comprar su boleto. De esta forma, llegó a Dallas a las 9.30 a. m., por lo que si pudo asistir a tiempo a su cita con el ICE programada a las 12.00 p. m.