Los secretos de Great Value: descubre qué marcas están detrás de los productos económicos de Walmart en EE. UU. y sorpréndete

Los productos de Great Value, la marca genérica de Walmart, han ganado gran popularidad en los últimos años, atrayendo a consumidores que buscan productos de calidad a un precio accesible. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado que muchos de estos artículos, como helados, mantequilla y salsas, son fabricados por marcas reconocidas. Este hallazgo ha sorprendido a quienes no esperaban que grandes corporaciones como ConAgra y Sara Lee estuvieran detrás de los productos que compran bajo la marca de Walmart.

Este descubrimiento ha llevado a una reflexión sobre las marcas blancas, también conocidas como marcas genéricas, y su calidad. Estas marcas, que se venden exclusivamente en supermercados como Walmart, Costco y Kroger, ofrecen precios significativamente más bajos en comparación con las marcas nacionales, lo que plantea la pregunta: ¿realmente vale la pena elegir una marca conocida por encima de las opciones genéricas?

¿Qué marcas fabrican los productos de Great Value?

Los productos de la marca Great Value, una de las más populares de Walmart, no solo se limitan a ser fabricados por Walmart. Empresas de renombre como ConAgra y Sara Lee también producen productos bajo esta marca. Estas compañías, que también fabrican para otras grandes cadenas de supermercados, han llevado su experiencia a la producción de productos bajo el nombre de Great Value. Esto sugiere que la calidad de los productos podría ser comparable a la de las marcas más conocidas en el mercado. Sin embargo, algunos consumidores expresan dudas sobre si los ingredientes y la calidad son realmente los mismos.

Walmart ha defendido sus productos de Great Value, asegurando que son “tan buenos como los de las marcas nacionales”, pero a un precio mucho más bajo. La diferencia radica en los costos asociados con la publicidad y el marketing, que son significativamente menores en las marcas genéricas. Esta estrategia le ha permitido a Walmart consolidar a Great Value como la marca más vendida en sus tiendas, una fórmula exitosa que ha dado lugar a un incremento en la preferencia de muchos consumidores por las opciones más económicas.

La investigación de LORAfied ha generado una reacción mixta entre los consumidores de Walmart. Foto: La Nación

¿Qué opinan los consumidores sobre los productos de Great Value?

La investigación de LORAfied ha generado una reacción mixta entre los consumidores. Mientras que algunos elogian la calidad y el precio de los productos de Great Value, otros siguen siendo escépticos sobre la variabilidad en la calidad de las marcas genéricas. No obstante, la tendencia a probar estos productos sigue creciendo, especialmente cuando se ofrecen ahorros significativos sin sacrificar la calidad.