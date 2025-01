Fuerzas Armadas de Estados Unidos: Trump firmará decretos, incluido la prohibición del servicio de soldados transgénero

El presidente Donald Trump planea implementar medidas que transformarán significativamente la estructura de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estas decisiones buscan revertir políticas de inclusión adoptadas en años recientes. Las órdenes ejecutivas incluirán la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, y una prohibición para que personas transgénero sirvan en el ejército.

El anuncio llega en un momento de tensiones dentro de las instituciones militares estadounidenses, donde la diversidad había sido promovida como un valor clave. Según los defensores de estas políticas, su implementación había fortalecido la representación de minorías. Sin embargo, Trump argumenta que dichas iniciativas afectan la cohesión y la preparación de las tropas. Su postura refuerza una narrativa que prioriza la eficacia militar sobre los derechos individuales.

Los decretos que firmará Trump sobre las Fuerzas Armadas

Los decretos anunciados por Donald Trump incluirán dos medidas principales con el propósito de redirigir la política de las Fuerzas Armadas hacia un enfoque más tradicional.

Eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión

En primer lugar, eliminará los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Estas iniciativas, introducidas durante administraciones anteriores, buscaban garantizar un entorno más inclusivo y accesible para individuos de diversos orígenes.

La eliminación de estos programas implica un cambio significativo, ya que también implica la revisión de currículos en academias militares. El objetivo es suprimir contenidos relacionados con ideologías de género y conceptos de equidad.

Permitir el regreso de militares dados de baja durante la pandemia

La siguiente orden ejecutiva contempla una revisión de las políticas adoptadas durante la pandemia por el coronavirus. Donald Trump reinstaurará a los soldados que fueron dados de baja por negarse a recibir la vacuna, pues estas decisiones los perjudicaron innecesariamente.

No obstante, el Pentágono ya había eliminado el mandato de vacunación contra el Covid-19 para el personal militar, lo que permitió su reincorporación después de que el expresidente Joe Biden promulgara la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2023.

Prohibir la incorporación de personas trans a las filas militares

Otra normativa, y quizá la más controvertida, prohíbe a personas transgénero formar parte de las filas del ejército. Según el presidente estadounidense, esta medida garantizará la estabilidad operativa y mental dentro de las unidades. La política también incluye restricciones para el uso de instalaciones según la identidad de género y la prohibición de pronombres que no coincidan con el sexo biológico.

Esta prohibición no solo revierte la política implementada durante la administración de Barack Obama, sino que marca un cambio radical en el enfoque hacia la diversidad dentro de las Fuerzas Armadas. "Se ha visto que no están físicamente en condiciones de cumplir con los requisitos de entrenamiento militar y requieren atención médica constante, lo que no beneficia ni a su despliegue ni a su preparación sobre el terreno", informó The New York Post, citando un documento de la Casa Blanca.

¿Qué más detalla la orden ejecutiva 'antitrans'?

"La política no puede permitir otra cosa que no sea la resiliencia, la fortaleza y la capacidad para enfrentar exigencias físicas extraordinarias", establece el decreto. "Aquellos que no cumplan con estos requisitos no están aptos para servir en las fuerzas armadas. Esta ha sido una norma durante décadas", añade.

Asimismo, se especifica que "puede tomar al menos 12 meses completar los tratamientos posteriores a una cirugía de transición, los cuales frecuentemente requieren el uso de narcóticos potentes. Durante este período, la persona no está físicamente apta para satisfacer las exigencias de preparación militar y necesita atención médica constante. Esto no cumple con los requisitos de despliegue ni con otros aspectos de preparación militar".

Finalmente, el informe también señala al exmandatario Joe Biden por permitir que el Departamento de Defensa implemente lo que califica como "locura de género", argumentando que esto permite a los soldados servir sin estar "físicamente o mentalmente preparados". Además, critica que se destinen recursos para cubrir los tratamientos médicos relacionados con la alteración de género.