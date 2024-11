Marilyn Manson retira demanda contra Evan Rachel Wood

En 2022, un año después de que Evan Rachel Wood acusara de abuso sexual a su expareja Marilyn Manson, el equipo legal del músico la demandó por difamación. "Son horribles distorsiones de la realidad", declaraba. Sin embargo, esta semana el cantante retiró la demanda contra la actriz.

En una declaración enviada a la prensa estadounidense, el abogado de la protagonista de la serie 'Westworld' sostiene que se trató de una estrategia legal para intimidar a Wood. “Presentó una demanda como estrategia publicitaria para intentar socavar la credibilidad de las muchas personas que lo acusaban y revivir su carrera, que estaba en crisis. Pero su intento de silenciarla e intimidarla fracasó”, señaló Michael J. Kump.

La actriz había hablado durante años sobre los abusos que había sufrido durante una relación, pero no fue hasta el 2021 cuando confirmó que se trataba de Manson a quien acusa de acoso, coacción y abuso sexual durante su relación. Incluso, señaló que la violó durante la grabación de un videoclip. “El tribunal determinó correctamente que las reclamaciones de Brian Warner (nombre legal) carecían de fundamento. La decisión de abandonar su demanda y pagarle a Wood los honorarios completos de casi 327.000 dólares no hace más que confirmarlo ".

Eva Rachel Wood confirma el abuso sexual que sufrió durante su adolescencia. Foto: composición/Instagram.

Cabe recordar que la relación inició el año 2006, cuando la actriz tenía 18 años y el cantante 37 años. El testimonio es uno entre otras denuncias con el cantante. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió.