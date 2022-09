¿Quién es Andrea Martínez, la joven cantante que será telonera de Coldplay en Perú?

Coldplay regresa al Perú después de siete años y esta vez como parte de su gira “Music of the spheres” en el estadio Nacional. En un principio, se confirmó que la telonera del evento sería Camila Cabello, sin embargo, hace unos días, se reveló que Andrea Martínez, artista peruana, también tendrá la oportunidad de compartir escenario con estos gigantes de la música.

La cantante de ‘pop ácido’ ve este paso como un sueño cumplido, pues considera que el camino para crecer en la industria es difícil debido a las emisoras locales que no difunden los nuevos talentos nacionales, entre otras trabas.

Conoce en esta nota más sobre Andrea Martínez, originaria del distrito de Carabayllo que, a pesar de las dificultades en su carrera, sigue trabajando para llegar a más personas con su música.

Agradece la oportunidad de ser telonera en el concierto de Coldplay

Reconocida en la escena independiente limeña, Andrea Martínez da un gran paso en su carrera al ser elegida como la telonera nacional del concierto de Coldplay este 13 y 14 de septiembre a las 7.00 p.m., confirmado por Artes Perú.

“No puedo creer que después de haber iniciado mi camino musical en Carabayllo, ahora me encuentre a punto de tocar en el mismo escenario junto con intérpretes de la talla de Chris Martin y Camila Cabello”, expresa al medio NTeve.

Andrea Martínez, mejor conocida como ‘Reina del pop perucho’

Se denomina la ‘Reina del pop perucho’. En cada álbum busca plasmar “la estética” del Perú. “Incluir de donde soy, de lo que he oído desde niña. De repente un día me provoca hacer un funky pop, un funky rock, pero otro día quiero hacer una cumbia”, dijo en entrevista a La República.

A la cantautora Andrea Martínez le gusta experimentar con varios géneros musicales, pero en general bautiza su música como ‘pop ácido’, el cual tiene un peculiar significado.

“Mi expresión al momento de grabar y subir al escenario es como ácida. Entonces, usando una analogía de cuando comes limón, pasa rico, pero haces una cara, diciendo: ‘¡Oh! ¡Qué intenso!’. Bueno, así es como veo mi música”, explica.

Andrea Martínez en concierto. Foto: Instagram/Andrea Martínez

Denuncia falta de apoyo a artistas nacionales

Andrea Martínez es consciente de que el crecimiento en las plataformas musicales es vital para que se abran puertas. “A veces sí me estresa, porque necesitas ser grande en estas redes sociales para que te den bola en tal festival, si no tienes tantos números, no entras” , expresa.

Comenta que, en ocasiones, festivales la rechazaron por no ser lo suficientemente conocida. “Me lo han dicho no diciéndomelo. Ponen a gente que solo tiene una canción, que es más influencer que cantante”.

En esa misma línea, la intérprete de “Curar” critica la falta de difusión en las radios y niega que este sector apoye a nuevos artistas.

Andrea Martínez y su hermano, Arturo Martínez, trabajan juntos en crear nueva música. Foto: Instagram/Andrea Martínez

“Su negocio es tan cerradito, que no se dan cuenta de que pueden hacer negocio con la música nueva, que puede ser muy rentable, pueden hacer ídolos, artistas grandes y la gente lo va a consumir”, sentenció.

Sobre su música

La performer limeña lanzó su álbum “Drama” en julio del 2020 y tuvo una gran acogida. Su música, creada en conjunto con su hermano, inspira una mezcla entre nostalgia y energía que entrelaza con diversos ritmos y un sello personal. “En todos mis álbumes quiero hacer eso, incluir estética de mi país, de donde soy” .