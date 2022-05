Melissa Paredes confirma que sí quería otro bebé con Rodrigo Cuba: “Lo intentamos muchas veces”

Melissa Paredes confirmó que sí quería tener otro bebé con Rodrigo Cuba durante su entrevista a Ethel Pozo. Con esta declaración la actriz le da la razón al futbolista, quien dejó entrever ella quiso tener un segundo hijo con él antes de salir a la luz el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

Contó que recurrió a esa idea de ampliar su familia con el futbolista debido a que estaban atravesando por una crisis matrimonial. “Nadie quiere que su matrimonio se acabe. No es algo que tú quieras. Cuántas veces intentamos, fue trabajo de ambos, de su parte y de mi parte. Lo intentamos muchas veces, hasta pensamos en procrear y que eso nos una más , el error que muchas veces las parejas cometen, pero lo que no es no es”, sostuvo.

Aseguró que tenían una buena relación como padres, incluso luego de salir a la luz las imágenes del ampay con el bailarín. “Cuando un matrimonio está mal, las parejas deben saber que siempre intentan que eso se reavive, que otra vez vuelva el amor y la pasión. Hasta hace poco nosotros llevamos una gran amistad. Fuimos los mejores amigos, según en mi mente, antes y después del ampay ”, aseveró.

