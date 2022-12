Isabel Preysler anunció el fin de su relación con Mario Vargas Llosa tras casi 8 años de convivencia. La presentadora de televisión dio a conocer la noticia a la revista ¡Hola¡. “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, comunicó la mujer de 71 años. Así, se dio fin a una de las parejas más mediáticas de España. Nunca contrajeron matrimonio y esta razón fue explicada por la famosa. Conoce el motivo por el que el escritor arequipeño y la madre de Enrique Iglesias nunca pisaron el altar.

¿Por qué no se casaron Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa?

De acuerdo con Cosas, la pareja encontró estabilidad en la convivencia y la edad habría influido en la decisión de no contraer matrimonio. Como se sabe, la española está a puertas de cumplir 72 años, mientras que el escritor tiene actualmente 86.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler empezaron su relación en 2015. Foto: EFE

Isabel Preysler vivió en el pasado tres matrimonios: Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer. Con este último, estuvo más de 20 años casada.

Isabel Preysler responde por qué no se casó con Mario Vargas Llosa

A inicios de diciembre de este 2022, la famosa fue consultada por qué no ha ido al altar con Mario Vargas Llosa.

PUEDES VER Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separan tras casi 8 años de relación amorosa

Reveló, en su respuesta, que el escritor le propuso matrimonio, pero que ella no lo consideró necesario. “Creo que si le digo que sí no hay ningún problema, pero yo veo que no hace ninguna falta”, dijo a medios españoles.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separan. Foto: composición / La República

¿Cómo se conocieron Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa?

En 1986, Isabel Preysler entrevistó a Mario Vargas Llosa para la revista en que anunciaron su separación. De esta charla surgió una amistad que, con el paso de los años, se convirtió en amor.

En 2015, ¡Hola publicó una foto de ambos confirmando su romance. Ellos fueron captados dando un paseo íntimo por las calles de Madrid y la publicación de las instantáneas causaron revuelo internacional.