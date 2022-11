Rod Stewart rechaza oferta de US$ 1 millón para cantar en el Mundial: “No está bien ir”

Rod Stewart, de 77 años, se ha sumado al creciente debate sobre si la Copa del Mundo debería celebrarse en Qatar este año, donde la homosexualidad es ilegal y puede castigarse con la muerte. El cantante reveló que debido a la historia de violaciones de derechos humanos en el país rechazó una oferta de US$ 1 millón para tocar allí.

¿Por qué Rod Stewart rechazó presentarse en el Mundial?

Rod Stewart reveló que desairó a quienes le presentaron una oferta de US$ 1 millón para tocar algunos de sus éxitos en Qatar debido al historial de abusos de derechos humanos en este país.

“De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de US$ 1 millón, para tocar allí hace 15 meses”, dijo Rod Stewart a The Sunday Times mientras se hablaba de la Copa del Mundo, que comenzará este 20 de noviembre en Qatar.

“Lo rechacé. No es correcto ir. Y los iraníes también deberían estar dispuestos a suministrar armas”, agregó el hombre de 77 años.

Finalmente, Rod Stewart también advirtió a las personas de la comunidad LGTBIQ+ aficionados al fútbol que tengan cuidado si viajan para la Copa del Mundo.

Rod Stewart albergó una familia ucraniana que huyó de la guerra

Rod Stewart, de 77 años, fue noticia a principios de este año por albergar a una familia ucraniana que huía de la invasión de Putin. El cantante anunció que estaba pagando el alquiler y las facturas de los refugiados e incluso fue a visitar a la familia de siete integrantes.

El cantante también alquiló tres camiones llenos de suministros para refugiados y los llevó a Ucrania, antes de usar los mismos vehículos para transportar a 16 personas de regreso a Berlín.