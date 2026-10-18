Katia Condos hace impactante confesión sobre su ruptura con Federico Salazar: “Pensé que estaríamos juntos el resto de la vida”

Katia Condos estuvo como invitada en el podcast de Mónica Delta, donde se sinceró sobre la inesperada separación de Federico Salazar, tras más de 30 años juntos. La actriz, quien hizo pública su ruptura hace siete meses, confesó que imaginaba pasar el resto de su vida junto al conductor de América TV. Sin embargo, reconoció que le sorprendió descubrir que él no mostraba disposición para solucionar los problemas que atravesaba su matrimonio.

"Yo sí tenía la idea de que nos íbamos a quedar juntos para el resto de la vida", señaló en un inicio la intérprete de 58 años al recordar las expectativas que tenía sobre su relación. "Me sorprendió que no hubiera voluntad de resolver. Obviamente, para que algo así pase es porque no todo está bien. No hay una ceguera de mi parte", añadió la actriz de cine y novelas nacionales.

Katia Condos admite estar viviendo un duelo tras su separación de Federico Salazar

Durante otra parte de la entrevista, Katia Condos admitió que atraviesa un momento difícil tras el fin de su relación con Federico Salazar, con quien compartió 30 años de su vida y tuvo tres hijos. La actriz explicó que todavía está asimilando los cambios que implica esta nueva etapa, luego de su ruptura con el presentador de América Noticias.

"Estoy transitando el duelo. Es muy reciente todavía. Son treinta años. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es cíclico", expresó la actriz al podcast 'Habla serio', conducido por Mónica Delta.

Katia Condos: "No se asusten de verme así"

Katia Condos reconoció haber recibido innumerables muestras de preocupación tras hacer oficial su separación de Federico Salazar. Por esa razón, agradeció los gestos de apoyo y reveló que ha estado muy sensible durante los últimos meses.

"No se asusten de verme así, ya va a pasar. No me voy a quedar así. No hay forma de que uno salga ileso, eso va a tomar un tiempo", finalizó la actriz reconociendo que la ruptura ha dejado huella en su interior.