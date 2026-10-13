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Suheyn Cipriani protagoniza fuerte pelea con Agus Padilla en vivo y la acusa de tratarla mal: “¿Me estás amenazando?”

Suheyn Cipriani acusa a la influencer uruguaya de tratarla mal y recalcó que siempre defenderá a los peruanos. "Yo no hablo para dejar mal a Perú", aclaró la extranjera.

Suheyn Cipriani y Agus Padilla vivieron un tenso momento en el podcast 'No aclares que oscureces', donde intercambiaron fuertes acusaciones y recriminaciones sobre su comportamiento. Fotos: Youtube
Suheyn Cipriani y Agus Padilla vivieron un tenso momento en el podcast 'No aclares que oscureces', donde intercambiaron fuertes acusaciones y recriminaciones sobre su comportamiento. Fotos: Youtube
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Suheyn Cipriani, actual candidata al Miss Perú Universo 2027, y Agus Padilla protagonizaron un momento tenso durante el pódcast 'No aclares que oscureces'. La situación comenzó cuando Dafonseka le preguntó a la cantante uruguaya si se encontraba bien y si era cierto que alguien debía pedirle disculpas. Antes de que Padilla respondiera, la reina de belleza intervino y aseguró que, desde su punto de vista, no tenía por qué disculparse con su compañera.

"Hagan lo que quieran, después no se anden quejando", respondió Agus Padilla, quien habría terminado su relación con Cristorata. "¿Me estás amenazando? Yo no tengo miedo a nadie, por si acaso", dijo la modelo peruana. "¿Quién te está amenazando? Vos sos la primera de acá que después salís llorando del programa diciendo ‘no me dejan hablar’", dijo la rubia.

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Suheyn Cipriani y Agus Padilla tuvieron fuerte cruce de palabras

En un primer momento, Agus Padilla aseguró que Suheyn Cipriani suele quejarse de muchas cosas y que incluso habría tenido problemas con miembros de la producción. A lo que la aspirante al Miss Perú 2027 la tildó de malcriada y mitómana. Además, les preguntó a todos sus compañeros si en algún momento les ha gritado. Ninguno se quejó de la peruana.

Cipriani, quien ya es parte del top 30 del Miss Perú Universo 2027, continuó con las acusaciones. "Yo jamás le he gritado a nadie. Yo no falto el respeto a nadie ni insulto a nadie", indicó Suheyn, a lo que Padilla se justificó y dijo que "es mi forma de hablar".

La influencer uruguaya le manifestó a Suheyn que ella debería haberle dicho si en algún momento le ha molestado alguna acción de ella, a lo que Cipriani le hizo recordar que sí lo había hecho y hasta recibió disculpas de Agus. "Entonces, no digas que no lo haces porque es algo que sí haces".

Finalmente, Padilla indicó que a ella también le parecía una falta de respeto su reacción cuando hablaron sobre las operaciones estéticas en jovencitas. "No me reí de eso, fue porque hiciste un comentario acerca del país, que nuevamente no me parece porque yo soy peruana y no considero que las chicas en Perú se operen porque hay bullying en internet. Me parece que hay chicas que se operan porque quieren", manifestó la modelo. "Yo no hablo para dejar mal a Perú", aclaró la extranjera.

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