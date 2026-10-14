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Agus Padilla pide disculpas por fuerte discusión con Suheyn Cipriani en pódcast ‘Naqo’: “Tengo que controlar mis impulsos”

Agus Padilla, novia de Cristorata, reflexionó sobre su falta de control emocional tras llamar "boluda" a Suheyn Cipriani. "Todos los días se aprende", dijo.

Agus Padilla y Suheyn Cipriani se disculparon con su audiencia, explicando que la pelea no debió haberse transmitido y lamentando la situación ocurrida. Foto: captura/Youtube
Agus Padilla y Suheyn Cipriani se disculparon con su audiencia, explicando que la pelea no debió haberse transmitido y lamentando la situación ocurrida. Foto: captura/Youtube
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Agus Padilla y Suheyn Cipriani, las conductoras de 'Naqo', perdieron los papeles el martes 13 de octubre y protagonizaron un fuerte cruce de palabras en vivo. Luego de que el video de la discusión se volviera viral en redes sociales, la candidata al Miss Perú 2027 y la influencer uruguaya reaparecieron este miércoles 14 en su programa de streaming para disculparse con el público.

La primera que tomó la palabra fue Agus Padilla. La modelo uruguaya explicó que se molestó con sus compañeros de 'Naqo', Suheyn Cipriani y Dafonseka, porque se rieron cuando ella estaba hablando de una experiencia personal. "Lo que pasó ayer fue una cag***. No debió haber pasado en vivo. Les pedimos disculpas a nuestra comunidad, que no debió haber presenciado una pelea así", dijo.

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Agus Padilla lamenta discusión con Suheyn Cipriani

Agus Padilla, novia del popular influencer Cristorata, admitió que le molestó que Suheyn Cipriani, top 30 del Miss Perú 2027, y Dafonseka se hayan reído mientras ella hablaba, por lo que ella interpretó que no la estaban tomando en serio. Sin embargo, hizo mea culpa por no controlar sus impulsos.

"Yo estaba contando una experiencia propia, vi a mis compañeros reírse. Después entendí que fue por otra situación. En el momento, obviamente, no lo entendí, simplemente me enojé. Quizás en otro momento, no me hubiera enojado tanto, pero bueno, el martes 13 de octubre me reenojé, me quedé entrompada, cosa que estuvo mal, porque eso habla de lo poco profesional de mi parte. Pasa que yo no puedo disimular mi cara cuando algo me molesta. La verdad me encantaría poder decirles por qué es que me enojé tanto, pero no tengo un por qué", expresó la cantante extranjera. "Simplemente me enojé y, como siempre digo, soy una persona transparente", añadió.

Asimismo, Padilla aceptó que en muchas ocasiones no ha tenido tino para referirse a ciertos temas. "Soy una persona muy transparente, por eso es que se me nota tanto en la cara, en las palabras y a la hora de expresarme, ¿tengo que controlarme más con mis impulsos? Por supuesto que sí. Todos los días se aprende. Es algo que tendría que haber aprendido hace rato porque estoy en esto de las redes sociales hace mucho tiempo", añadió.

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