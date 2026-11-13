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Rondas campesinas de Motupe llegan a Pimentel para participar en misa del papa León XIV

Los ronderos viajaron hasta las pampas y permanecen desde la madrugada en el lugar, donde miles de fieles esperan al pontífice.

Las rondas campesinas de Motupe se congregan en las pampas de Pimentel para asistir a la misa presidida por el papa León XIV en Lambayeque, marcando su compromiso con la comunidad.
Las rondas campesinas de Motupe se congregan en las pampas de Pimentel para asistir a la misa presidida por el papa León XIV en Lambayeque, marcando su compromiso con la comunidad. | Almendra RuestaLa República
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Las rondas campesinas de Motupe llegaron hasta las pampas de Pimentel para participar en la misa que el papa León XIV presidirá este viernes en Lambayeque. Los integrantes de esta organización arribaron con anticipación y permanecen en el lugar como parte de las delegaciones que se han congregado para recibir al pontífice en su regreso a la región.

La presencia de los ronderos se suma a la de miles de fieles que desde las primeras horas del día se concentran en las pampas de Pimentel, escenario elegido para el encuentro religioso con León XIV, quien mantiene un vínculo especial con Chiclayo debido a los años que pasó como obispo de la diócesis.

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GORE invitó a ronderos

El presidente de las rondas campesinas de Motupe señaló que su delegación acudió por invitación del Gobierno Regional de Lambayeque y que también viene colaborando con las labores de seguridad durante la jornada. “Estamos muy contentos porque hemos sido invitados por el presidente regional. Somos de la ronda distrital de Motupe”, declaró a Exitosa.

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El dirigente explicó que los integrantes de las rondas permanecieron durante la madrugada en la zona y continuarán allí mientras se desarrolla la actividad. “Apoyando a la seguridad, estamos de amanecida. Seguimos todavía de pie dando la seguridad del caso y vamos a estar hasta las últimas consecuencias”, manifestó.

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