La preocupación por el estado de salud de José Lorenzo Zubiate, más conocido como Mondonguito, crece entre sus familiares, colegas y seguidores. El popular cómico peruano permanece hospitalizado en condición delicada en el Cayetano Heredia desde el 7 de octubre y, según reveló su hija, su evolución no ha sido la esperada por el equipo médico que lo atiende.

En medio de las muestras de solidaridad de figuras de la farándula nacional y creadores de contenido, su familia sigue enfocada en afrontar uno de los momentos más difíciles desde que el artista de 67 años fue internado por complicaciones de salud. El panorama, según sus propios allegados, obliga incluso a replantear su futuro profesional.

Hija de Mondonguito revela que el cómico no mejora

La situación fue detallada por Patricia Zubiate, hija del humorista, quien informó que el estado de su padre se agravó durante su permanencia en el Hospital Cayetano Heredia. Según explicó, los médicos decidieron intubarlo y brindarle asistencia respiratoria ante el riesgo de una complicación cardíaca mayor.

Al describir el delicado cuadro que enfrenta el artista, la familiar señaló a Trome: “La salud de mi papá no mejora, y ahora los médicos lo han intubado y se encuentra con respiración asistida porque piensan que puede tener un paro cardíaco. Su saturación también es baja, apenas llega a 70. No está mejorando como se esperaba, pero él es muy fuerte”.

De acuerdo con lo contado por su hija, el recordado cómico que saltó a la fama en la década de 1990 ya no permanece en el área de emergencia y actualmente recibe atención especializada en el servicio de neumología debido a la infección y la fibrosis pulmonar que afronta.

Mondonguito no volverá a los escenarios, asegura su hija

Respecto a lo que podría ocurrir cuando deje el hospital, Zubiate explicó que los especialistas han advertido que su recuperación será larga y demandará cuidados especiales. “Eso es lo que dicen los médicos, y bueno, cuando salga ya recuperado seguro que será en una silla de ruedas y con oxígeno”, agregó.

La familiar también asumió que el retorno de Mondonguito a los escenarios ya no forma parte de los planes debido al deterioro del humorista. “Eso ya está descartado. Sus pulmones están muy afectados y no puede tener ese tipo de desgaste físico de poder salir a hablar y hacer sus rutinas”, explicó.

Mientras tanto, distintas figuras del espectáculo han expresado su preocupación por José Lorenzo. En los últimos días, recibió la visita de sus colegas como Kike Suero y Cachay, quienes acudieron por separado al Cayetano Heredia para acompañarlo. Además, el empresario e influencer Eddy Morales, conocido en redes sociales como ‘El Paisa’, le entregó una donación de S/1.000 para ayudar a afrontar los gastos derivados de su tratamiento.

En paralelo, la familia evalúa realizar una actividad benéfica para recaudar fondos. Según contó su hija, uno de los primos de Mondonguito, autorizado por el humorista, coordinaría con amigos la posibilidad de organizar un evento solidario.