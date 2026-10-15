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Conocido cantante del grupo Los Villacorta atropella a extranjero de 77 años y es detenido por la Policía: habría estado ebrio

Los reportes indican que el cantante de cumbia mostraba signos de ebriedad al momento de su detención. La Policía investiga las circunstancias del accidente ocurrido en Trujillo.

El cantante de Los Villacorta fue llevado a una comisaría en Trujillo.
El cantante de Los Villacorta fue llevado a una comisaría en Trujillo.Foto: composición LR/difusión
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El cantante Iván Villacorta Bello, uno de los líderes del reconocido grupo de cumbia Los Villacorta, fue detenido luego de presuntamente atropellar a un ciudadano ruso de 77 años en Trujillo. El hecho ocurrió la tarde del jueves 15 de octubre y terminó con el adulto mayor internado en una clínica debido a la gravedad de sus lesiones.

Según la Policía, el artista mostraba signos de ebriedad cuando fue intervenido y trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes. El caso permanece bajo investigación.

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Cantante de Los Villacorta atropella a extranjero de 77 años

De acuerdo con información difundida por el periodista Sergio Verde, de La República, el accidente se registró la tarde del jueves 15 de octubre en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, en Trujillo. Según los primeros reportes, Iván Villacorta Bello perdió el control de su vehículo e impactó contra un hombre de 77 años identificado con las iniciales A.R., de nacionalidad rusa, quien transitaba por la zona.

Testigos relataron que la fuerza del impacto provocó que el adulto mayor cayera violentamente sobre la pista. Minutos después, vecinos del sector acudieron en su ayuda y se realizó su traslado a una clínica local para que recibiera atención médica de emergencia.

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Tras ser evaluado por los especialistas, se confirmó que presentaba lesiones de consideración, entre ellas fracturas en la cabeza y en una de sus piernas, situación que obligó a los médicos a mantenerlo bajo observación.

Por su parte, efectivos policiales intervinieron al integrante de Los Villacorta y lo trasladaron a la comisaría La Noria. De acuerdo con el acta de detención citada por Sergio Verde, el músico mostraba síntomas compatibles con un posible estado de ebriedad al momento de ocurrido el accidente. Las autoridades ordenaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho y verificar la condición en la que manejaba el cantante.

Cantante de Los Villacorta fue detenido en Trujillo tras atropellar a extranjero de 77 años

Cantante de Los Villacorta fue detenido en Trujillo tras atropellar a extranjero de 77 años. Foto: difusión

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