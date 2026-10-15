Christian Cueva afirma que entregó S/80.000 a Pamela López para saldar la deuda de su madre: “Que ella actué como tenga que actuar”

Christian Cueva volvió a pronunciarse sobre la polémica deuda de S/80.000 vinculada a la madre de Pamela López. El futbolista aseguró que cumplió con devolver el dinero que, según su versión, le habían prestado durante su relación con la madre de sus hijos, y rechazó los cuestionamientos sobre el supuesto incumplimiento del pago.

En declaraciones al programa 'Amor y Fuego', el popular 'Aladino' explicó cómo habría entregado el dinero y respondió a los reclamos de su expareja. Sin embargo, su versión abrió otro punto de controversia, pues reconoció que no cuenta con un documento que acredite la devolución del monto.

Christian Cueva asegura que entregó S/80.000 a Pamela López

El futbolista sostuvo que devolvió los S/80.000 en efectivo a Pamela López, quien habría sido la encargada de hacerle llegar el dinero a su madre. Con esta explicación, el futbolista defendió su postura frente a los cuestionamientos sobre el préstamo y afirmó que cumplió con su responsabilidad económica.

“Cuando asistí al programa, dije que se lo entregué a la señora. Se lo volví a recalcar a mi abogada. Ahora, yo creo que, si la señora cree y quiere darle vuelta tanto a esta situación, pues que lo haga judicialmente, es sencillo”, manifestó durante la entrevista con 'Amor y Fuego'.

No obstante, el deportista reconoció que no tiene un comprobante que respalde la operación, un detalle que cobra relevancia ante las versiones contrapuestas sobre el pago de la deuda.

Christian Cueva responde a los reclamos por la deuda y reta a acudir a la justicia

En medio de la controversia, Cueva señaló que la madre de Pamela López puede recurrir a las instancias judiciales si considera que el dinero todavía no ha sido devuelto. De esta manera, el futbolista dejó en claro que mantiene su versión y que no reconoce tener una deuda pendiente por ese concepto.

“Se lo di a la madre de mis hijos, el momento completo de la deuda. Si es lo contrario, que ella actúe como tenga que actuar, nada más, no le demos tanta vuelta y rollo al tema porque se pueden decir mil cosas, así que prefiero que lo haga como tiene que ser, judicialmente. Se le dio tal cual me lo entregaron”, finalizó.