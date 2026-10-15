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Christian Cueva afirma que entregó S/80.000 a Pamela López para saldar la deuda de su madre: “Que ella actué como tenga que actuar”

El futbolista Christian Cueva brindó declaraciones exclusivas al programa 'Amor y fuego'.

Christian Cueva y Pamela López tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Willax/América TV
Christian Cueva y Pamela López tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Willax/América TV
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Christian Cueva volvió a pronunciarse sobre la polémica deuda de S/80.000 vinculada a la madre de Pamela López. El futbolista aseguró que cumplió con devolver el dinero que, según su versión, le habían prestado durante su relación con la madre de sus hijos, y rechazó los cuestionamientos sobre el supuesto incumplimiento del pago.

En declaraciones al programa 'Amor y Fuego', el popular 'Aladino' explicó cómo habría entregado el dinero y respondió a los reclamos de su expareja. Sin embargo, su versión abrió otro punto de controversia, pues reconoció que no cuenta con un documento que acredite la devolución del monto.

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Christian Cueva asegura que entregó S/80.000 a Pamela López

El futbolista sostuvo que devolvió los S/80.000 en efectivo a Pamela López, quien habría sido la encargada de hacerle llegar el dinero a su madre. Con esta explicación, el futbolista defendió su postura frente a los cuestionamientos sobre el préstamo y afirmó que cumplió con su responsabilidad económica.

“Cuando asistí al programa, dije que se lo entregué a la señora. Se lo volví a recalcar a mi abogada. Ahora, yo creo que, si la señora cree y quiere darle vuelta tanto a esta situación, pues que lo haga judicialmente, es sencillo”, manifestó durante la entrevista con 'Amor y Fuego'.

No obstante, el deportista reconoció que no tiene un comprobante que respalde la operación, un detalle que cobra relevancia ante las versiones contrapuestas sobre el pago de la deuda.

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Christian Cueva responde a los reclamos por la deuda y reta a acudir a la justicia

En medio de la controversia, Cueva señaló que la madre de Pamela López puede recurrir a las instancias judiciales si considera que el dinero todavía no ha sido devuelto. De esta manera, el futbolista dejó en claro que mantiene su versión y que no reconoce tener una deuda pendiente por ese concepto.

“Se lo di a la madre de mis hijos, el momento completo de la deuda. Si es lo contrario, que ella actúe como tenga que actuar, nada más, no le demos tanta vuelta y rollo al tema porque se pueden decir mil cosas, así que prefiero que lo haga como tiene que ser, judicialmente. Se le dio tal cual me lo entregaron”, finalizó.

 

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