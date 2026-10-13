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Lucía de la Cruz anuncia demanda contra Luisito Caycho por estafa en su gira por Europa: “Guerra avisada no mata gente"

La cantante criolla reveló que su expareja promocionó una gira por varias ciudades europeas con boletos de avión sin pagar y cobró adelantos a promotores usando su nombre sin autorización. Debido a ello, ahora prepara acciones legales en España.

Lucía de la Cruz prepara acciones legales contra Luisito Caycho por supuesto fraude. Composición LR. YouTube
Lucía de la Cruz prepara acciones legales contra Luisito Caycho por supuesto fraude. Composición LR. YouTube
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La cantante Lucía de la Cruz anunció acciones legales contra su expareja Luisito Caycho por fraude en el programa 'Magaly TV, la firme', el 12 de octubre. La intérprete señaló que su exvínculo amoroso la habría contactado para realizar una supuesta gira por Europa producida por él, pero tras revisar los pasajes del avión, se habría percatado que los vuelos habían sido reservados mas no pagados.

Asimismo, la 'Reina de los festivales' indicó que diversos empresarios del 'Viejo continente' la habrían contactado, mencionando que el popular 'Chamaco' habría recibido adelantos de las presentaciones que ella realizaría, advirtiendo que él era el mánager de la cantante en ese territorio. Tras narrar lo sucedido, De la Cruz anunció un próximo proceso judicial, afirmando Guerra avisada no mata gente.

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La supuesta gira de Lucía de la Cruz en Europa con itinerario incluido

Luisito Caycho había contactado a la 'Criollísima' para realizar un tour por Europa desde el 18 de noviembre al 9 de diciembre del 2026, donde realizaría presentaciones en: Milán, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Nápoles y La Coruña. Además, el más conocido como 'Chamaco' le había indicado a la cantante, tras llegar a un acuerdo, promocionar su gira por sus redes sociales.

"En agosto me mandó siete pasajes. Ahí salía la fecha, el vuelo, el itinerario, todo. Al día siguiente mi hija [que es mi manager] me dijo: "estos pasajes están reservados, no están pagados". Él ha utilizado mi nombre para poder pedir adelantos [a diversos empresarios]. No tiene pasajes, no tengo un itinerario", expresó la cantante del fraude padecido.

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Luisito Caycho bloqueó a Lucía de la Cruz en su número telefónico

Tras la denuncia pública de la cantante, los reporteros de 'Magaly TV, la firme' intentaron contactar con Caycho mediante el número de esta. Pese a ello, los periodistas advirtieron que la intérprete estaba bloqueada por su expareja. Aun así, los reporteros lograron tener acceso a los mensajes de la 'Criollísima', donde notaron que el exreality se aludía como el mánager de la 'Reina de los festivales'.

A pesar de estar restringida del número de su exvínculo, De la Cruz sentenció: "Guerra avisada no mata gente, eso es lo que yo te digo, Luis Caycho. Yo dije basta, yo soy Lucía de la Cruz, yo me merezco un respeto, yo soy un patrimonio de la música nacional. La denuncia va a ser por la vía europea; ya conversé con dos abogados de Madrid y van a hacerles denuncia.

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