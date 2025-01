El actor Junior Silva fue el más reciente invitado al programa 'Entrometidos' de Gian Piero Díaz de Willax Televisión. Con su habitual carisma, el intérprete confesó que nunca le ha sido infiel a ninguna de sus novias y que está en contra de esta actitud. No obstante, lo que llamó la atención del público fueran las motivaciones detrás de esta decisión.

Junior Silva revela que nunca engañó a ninguna de sus parejas

Durante la transmisión del programa de Willax Televisión, se tocó el tema de la infidelidad, intentando descifrar los motivos que llevan a una persona a engañar a otra. Fue aquí cuando Junior Silva confesó que nunca había sido desleal con ninguna pareja, debido a que le "parecía una chambaza".

"Creo que ser infiel es una chambaza, es desgastante ser infiel, para mí", afirmó el recordado 'Pollo gordo' de 'Al fondo hay sitio'. Ante esto, Gian Piero Díaz le preguntó si alguna había engañado a una novia y Silva respondió rotundamente que no.

Y no solo esto, sino que Junior señaló que uno de los principales motivos por los que no era infiel es porque "era muy flojo".

"Es el hecho de estar con tu pareja y estás pensando: "ojalá que la otra persona no me llame, ojalá que no me escriba". Es estar psicoseado toda la noche con el celular ahí, pensando: "a ver si me llama en la madrugada, a ver si me contesta, de repente me escribe o de repente me llama". Es una chamba, por eso creo que para ser infiel, hay que ser lo suficientemente 'conchan' para saber que te vas a desgastar en tener dos parejas o una relación paralela", admitió el actor.