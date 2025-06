Barbra Streisand: “Nuestro país es el peor del caos”

Barbra Streisand dice que no escucha sus canciones luego de grabarlas. No ve sus películas y confiesa que no le gusta trabajar, pero en los últimos años presentó su libro de memorias Mi nombre es Barbra junto con un audiolibro, prepara un documental sobre su vida y hace un mes presentó su trigésimo séptimo disco. “Me gusta ser libre. No me gustan los compromisos”, respondió en una entrevista con Variety.

The Secret of Life: Partners, es una producción con la que colecciona duetos con Bob Dylan, Paul McCartney, Laufey, Hozier, Sam Smith, James Taylor, Sting, Tim McGraw y Josh Groban. Las figuras del pop Ariana Grande y Mariah Carey cantan con ella One Heart, One Voice. “Son las voces más potentes, potentes y maravillosas. Y ambas aceptaron unirse a mí”.

El álbum llega dos años después de su libro de memorias y su documental será dirigido por Frank Marshall. Al ser consultada sobre la nueva versión de la película Meet the Fockers (2004)que tendrá a Ariana Grande en el elenco, reveló que aceptaría ser parte si las condiciones fueran diferentes a las que fueron a inicios de los 2000.

“¡Dios mío! Tendrían que pagarme un dineral porque no cobraba lo mismo que a los demás”, reveló sobre su trabajo interpretando a Roz Focker. “En aquella época, las mujeres cobraban menos que los hombres. El director de Universal era Ron Meyer en aquel entonces, y de hecho me envió un cheque de bonificación. Fue muy amable”.

En la entrevista con Variety, Streisand reveló que el título de su último disco tiene que ver con el paso del tiempo. “A medida que envejezco, aprecio el paso del tiempo. Eso significa mucho”. A lo largo de su carrera, comenta que mantiene distancia de sus trabajos. “Cuando escucho algo que grabé hace 20 años, solo evalúo el sonido de la orquesta con la voz. Me da otra perspectiva. No veo mis películas. No escucho mis discos”.

La ganadora de los premios Grammy, Óscar, Emmy y Tony, fue consultada por el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que “deberían elegir los demócratas” para el 2028. “Vaya, esa es una pregunta muy difícil. No puedo responderla. Es complicado. Nos sentimos complicados. Siento que el mundo es un caos. Nuestro país es el peor del caos, creo. Estoy muy triste por lo que está pasando. Muy triste”. Y, ante la posibilidad de que Estados Unidos tenga una presidenta, agregó: “No sé si en mi vida, pero seguro que en la de mi hijo” .