Melissa Klug se prepara para una nueva aparición en 'El valor de la verdad', donde responderá preguntas sobre su vínculo con Christian Cueva y dará más detalles sobre su relación con Jefferson Farfán. A días de su entrevista con Beto Ortiz, la popular 'Blanca de Chucuito' utilizó sus redes sociales para lanzar una fuerte declaración, dejando entrever que finalmente dirá "toda la verdad" sobre los rumores que la rodean.

El programa, que se emitirá este domingo 30 de marzo, marcará la tercera participación de Klug en el sillón rojo. En esta ocasión, se espera que muestre conversaciones y pruebas sobre los supuestos acercamientos con Cueva, además de aclarar aspectos de su pasado con Farfán, con quien comparte dos hijos.

¿Qué dijo Melissa Klug antes de su participación en 'El valor de la verdad'?

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió un mensaje que generó gran expectativa entre sus seguidores: "Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir toda la verdad. Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer".

Esta publicación ha encendido las redes, ya que sugiere que Melissa Klug tiene información importante que podría cambiar el rumbo de la controversia, luego de que Pamela López leyera en una edición pasada de 'El valor de la verdad' unos picantes chats entre ella y Christian Cueva.

Foto: Instagram

¿Qué preguntas responderá Melissa Klug en 'El valor de la verdad'?

Durante la emisión del programa, Melissa Klug será consultada sobre su supuesta cercanía con Christian Cueva. Algunas de las preguntas que han sido mostradas en los avances incluyen:

¿Estuviste en un Airbnb con Christian Cueva?

¿Te invitó Christian Cueva a Brasil?

¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva?

¿Por qué Christian Cueva te escribió: “¿Esa cosita es mía”?

Además, también abordará temas relacionados con su relación con Jefferson Farfán, revelando detalles inéditos de su historia con el exfutbolista de la selección peruana.