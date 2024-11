Marina Gold publica nuevo VIDEO junto al ‘pelado de Brazzers’ y causa furor en redes sociales

La actriz de cine para adultos Marina Gold ha encendido las redes sociales tras la publicación de su más reciente video en colaboración con el popular actor conocido como el ‘pelado de Brazzers’. La combinación de estas dos figuras reconocidas en la industria causó revuelo y generó una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores, que no tardaron en viralizar la noticia.

Los fanáticos y curiosos se volcaron a comentar en la publicación que hizo la actriz peruana Marina Gold.

Marina Gold sube nuevo contenido con el 'pelado de Brazzers'

Marina Gold ha vuelto a causar sensación en redes sociales con la publicación de un nuevo contenido junto al famoso ‘pelado de Brazzers’. Este nuevo material, que rápidamente se convirtió en tema de conversación, reafirma la popularidad de ambas figuras en la industria del entretenimiento para adultos y su habilidad para mantenerse en el foco de atención del público.

En el clip compartido en Instagram se aprecia cómo Marina Gold baila un conocido tema, mientras que actor Johnny Sins, el popular 'pelado de Brazzers', la abraza.

Marina Gold cuenta cómo contactó a Johnny Sins

En una entrevista con La República, Marina Gold compartió los emocionantes momentos previos a su colaboración con el reconocido ‘pelado de Brazzers’.

"Yo estaba súper nerviosa, porque yo me conformaba tan solo con conocerlo en persona o siquiera sacarme una foto con él. Yo siempre lo he dicho, yo soy su fan y ya sabía que él me seguía en Twitter desde hace tiempo, entonces le escribí y le dije: ‘Oye, ¿no quieres hacer algo?, ¿quieres grabar algo?’, y me dijo que sí. Cuando lo conocí en persona, para mí fue un momento de ‘fan girl’, como que ‘oh my god, por fin te conozco’. Quedamos mirándonos mutuamente sonriendo, nadie sabía qué decir, creo que él también estaba nervioso. Pero fue espectacular, creo que es el mejor video que tengo", dijo Marina Gold.