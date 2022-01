Jamila Dahabreh se pronuncia tras supuesto ampay con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Jamila Dahabreh decidió romper su silencio después de que el programa Amor y fuego difundiera imágenes sobre un supuesto ampay en el que se dejaba entrever que ella y Valery Merino se habrían reunido con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el restaurante Costanera 700. Un tanto incómoda, la modelo desmintió cualquier tipo de acercamiento con los futbolistas de la selección peruana.

“ Solo es un chisme, quieren armar todo un show conmigo . La verdad me tiene sin cuidado lo que digan, tampoco es la primera vez. Espero que sea la última que hablen sin certificar algo”, aseveró al diario El Popular.

Como se recuerda, en el video emitido por Amor y fuego se ve a las camionetas de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero mientras se estacionan en los exteriores del restaurante Costanera 700, minutos más tarde, aparecen Jamila Dahabreh y Valery Merino entrando al mismo local.

Jamila Dahabreh cuenta si está en una relación

Por otro lado, Jamila Dahabreh se animó a hablar acerca de su situación sentimental, aunque prefirió no dar muchos detalles sobre la misma.

“De mi vida privada ya no deseo hablar, ahora la cuido mucho para que nada de lo que haga se vaya al tacho. Soy una mujer soltera y por qué no empezar algo, no le hago daño a nadie”, señaló. “Ya lo dije, este año me tocaba, deseo alguien a mi lado por mucho tiempo”, agregó la modelo, quien meses atrás salió con Álvaro Paz de la Barra, el alcalde de La Molina.

Jamila Dahabreh se pronuncia sobre supuesto ampay. Foto: Jamila Dahabreh/composición

Alondra García Miró reacciona ante supuesto ampay de Guerrero

Las cámaras de Amor y fuego grabaron la reacción de Alondra García Miró al ser consultada sobre el supuesto ampay de Paolo Guerrero y Jamila Dahabreh.

“Alondra, el día jueves vimos uno de los carros de Paolo y Farfán en la Costanera, ¿tú estuviste con él esa noche?”, le pregunta el reportero. Ante ello, la modelo y actriz evita responder y solo atina a reír nerviosamente.