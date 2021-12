César Vega sorprendió a su hija en Navidad tras disfrazarse de Papá Noel

César Vega fue uno de los artistas de la farándula peruana que decidió compartir un tierno detalle con su hija por Navidad. El salsero no solo sorprendió a su primogénita, sino también a sus seguidores, luego de compartir unas fotografías en sus redes sociales junto a su emotivo mensaje dedicado a la menor.

El sonero publicó un post vestido de Papá Noel para entregarle los regalos a la pequeña, quien es fruto de su relación con Suu Rabanal. “Feliz navidad para todos. Esta vez quise ser Papá Noel y darle el regalo más importante a mi hija que es la felicidad. Que todos pasen una Navidad muy bonita en unión de sus seres queridos”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Hace unas semanas, el cantante reveló en El artista del año que tenía algunos problemas con la madre de su hija. Sin embargo, Vega manifestó que no perdía las esperanzas de retomar su relación cuando finalice su participación en reality de talento.

César Vega pasó Navidad junto a su hija, fruto de su relación con Suu Rabanal. Foto: César Vega/Instagram.

Salsero ocupó el cuarto lugar en El artista del año

El intérprete de “Ya lo sé que tú te vas” no logró alzar el tan ansiado trofeo del programa de Gisela Valcárcel, ya que ocupó el cuarto lugar. Tras abandonar el set de televisión, el artista musical se pronunció sobre su participación en la pista de baile. “Muchas gracias, El artista del año, ha sido un placer estar aquí y poder mostrar el don que Dios me regaló. Gracias por todo su apoyo a mi gente y muchas bendiciones siempre. No dejen de luchar por sus sueños”, comentó en las redes sociales.

César Vega se pronunció a través de redes sociales. Foto: César Vega/ Instagram

Daniela Darcourt reforzó a César Vega en la final de El artista del año

César Vega y Daniela Darcourt llegaron al set de América televisión con las ganas de llevarse el trofeo. La salsera pasó por el programa de Gisela Valcárcel para apoyar a su amigo y deslumbran con su entonación de “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, la cual se convirtió en salsa e impactaron al jurado del reality show.