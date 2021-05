Guillermo Rossini anuncia su retiro de la radio: Hubiese querido despedirme

El actor cómico Guillermo Rossini anunció que se retira de la radio luego de más de 28 años en el programa Los Chistosos. El artista brindó una entrevista donde explicó las razones de su decisión.

Asegura que su etapa en el medio de comunicación ha llegado a su fin pese a haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en marzo.

Entre los motivos están la pandemia, la utilización de nuevas tecnologías y el haberse sometido a cinco intervenciones quirúrgicas. Todo ello lo obligó a alejarse de sus compañeros de la emisora RPP.

“Por la pandemia me he visto obligado y en la radio me han cuidado para que no pueda asistir, ya yo no estoy familiarizado con el Zoom. Ahora las entrevistas son por el Zoom y, en esa talla, estoy en la era de la televisión a blanco y negro”, expresó el humorista para el programa Más vale tarde, de Mathías Brivio.

El artista de 88 años envió un sentido mensaje a quienes lo han seguido durante su larga trayectoria artística. “Como soy medio sentimental no me he despedido del público. Hubiese querido despedirme... Mi cariño a todo el público de Los Chistosos, donde hemos estado 28 años. Es un reto en la radio, Para todo ese público, mi agradecimiento por haberme soportado tantos años”, mencionó.

Guillermo Rossini alcanzó la fama a nivel nacional al ser parte del programa cómico Risas y salsa en los años 80. Además de la televisión y la radio, también ha participado en el cine.

