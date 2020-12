Fiorella Retiz sobre inclusión de mujeres en el periodismo deportivo: “Atrás van quedando ciertas creencias”

Tras su paso por programas deportivos, Fiorella Retiz ahora forma parte de Más vale tarde, el nuevo programa de entretenimiento que conduce Mathías Brivio por Latina.

La comunicadora y madre de familia conversó con La República sobre su trabajo en televisión, su pasión por el fútbol y la oportunidad que se le dio al formar parte de este nuevo espacio televisivo.

Cabe señalar que ella hizo su debut en el canal 2 el pasado lunes 30 de noviembre, con este programa que se emite de lunes a jueves luego del noticiero 90 Noche.

Fiorella dijo sentirse motivada por esta nueva etapa en su carrera periodística. De igual manera, se mostró a gusto de compartir espacio con Mathías Brivio, a quien conoce desde hace algunos años.

Felicitaciones por la buena acogida del programa...

Es la primera vez que trabajo en Latina. E stoy contenta por el buen debut del programa, también por compartir espacio con Mathías y mis otros compañeros . He caído en buenas manos y estoy feliz por eso.

¿Cómo te sientes trabajando al lado de Mathías Brivio?

Recién los conozco, a excepción de Mathías. A él lo conocí hace dos años cuando me invitó a su programa de radio para hablar de la selección peruana. Luego le hice una entrevista para mi programa MAD, en Instagram. Siempre he tenido una buena relación con él. Nos llevamos muy bien . Por esa razón él me llama, porque tenemos una química bonita que podía fluir dentro del programa.

Si bien no te vemos seguidamente en la conducción del programa, eres la encargada de realizar los reportajes y notas informativas, ¿Cómo te propusieron ser parte de este proyecto? Tuviste que dejar algo atrás.

Mathías me lo propuso. Me dijo: “estoy haciendo un programa nuevo y me encantaría que estés allí”. Y le dije: “no hay problema, me avisas”. En agosto, las cosas se iban encaminando y él me iba informando. Me comentó que sea su compañera en el set, y lo acepté. Me gustó la temática del programa. Si bien es cierto, estos dos últimos años estaba más relacionada con el deporte, pero también me gusta el entretenimiento. Me encanta informar entreteniendo . Siempre ha sido mi papel desde que comencé a trabajar.

Aparte de formar parte de Más vale tarde, ¿qué otras cosas realizas?

Tengo un programa de apuestas deportivas. Me llamaron para conducirlo. Querían alguien que analice el fútbol y sea de intermediaria con mis otros dos compañeros. He suspendido mi programa en redes sociales que se llama MAD porque no me da el tiempo, ni el cuerpo, para hacerlo. Ahora solo estoy en el programa de YouTube y Más vale tarde.

¿Cómo así tomaste la decisión de inclinarte al periodismo deportivo?

A mi mamá le encanta el fútbol, más que a mi papá. Ella es hincha a morir de Alianza Lima. Mi recuerdo de pequeña era ver fútbol con mi madre en la sala , comiendo canchita. (...) Mi pasatiempo es estar los fines de semana con mi cerveza y canchita viendo fútbol. Es mi relajo. Me gusta. Yo soy hincha de mi Liga 1. No soy tanto de ver la Champions o Premier league. Me gusta el fútbol peruano. Ver toda esa criollada, a pesar de no ser la liga más competitiva del mundo. Lo siento bien cercano.

¿Qué piensas de esta mayor inclusión de periodistas mujeres dentro del ámbito deportivo?

Seguimos luchando con el tema del machismo y es constante. Sin embargo, el mundo está cambiando y atrás van quedando ciertas creencias . Este cambio también se da gracias a periodistas muy capacitadas. Por ejemplo, Talía Escarate me parece una top en el país. Ella ha sido inspiración de muchas mujeres que quieren ser periodistas deportivas.

¿Cuáles han sido los obstáculos que tuviste que superar en tu labor como comunicadora?

De todo. Soy mamá soltera. Siempre he tenido que partir mis tiempos para todo, estar en horarios supercomplicados. He trabajado con gente que quiso menospreciar mi trabajo, aunque también con quienes me ayudaron un montón. Más que todo, por lo que siempre lucho es estar demostrando, y aclarando, que los puestos que tuve nadie me los regaló. He tenido que lidiar con gente que piensa que a mí siempre me regalan todo. (...) La gente juzga muy rápido. Piensan también que un periodista no puede tener una vida social normal. Con eso se lidia un montón, y más cuando eres mujer.

¿Qué es lo que te ha hecho una buena profesional en esta carrera? ¿Qué cualidades rescatas de ti?

El esfuerzo. Estuve en trabajos donde me he sentido un poco perdida, y a la semana ya me sabía de pies a cabeza todo lo que tenía que hacer. Me dicen algo y ya ando buscando información. Odio improvisar. Quiero hacer un buen trabajo, aunque me caiga. Uno aprende. También no me gusta que me encasillen. Que me digan “tú solo haces espectáculos o deportes”. Si un día me dicen que cubra una nota del Congreso o un clásico, lo hago. Creo que en la versatilidad está lo que te hace diferente.

