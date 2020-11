Jorge Negrete, uno de los actores y cantantes más renombrados y populares de la época del Cine de Oro mexicano, hubiera cumplido años este 30 de noviembre. Con más de 40 películas y varias inolvidables canciones en su haber, este artista ejemplificó la imagen tradicional del charro galán en toda América Latina.

Su vida estuvo llena de éxitos, sonados amoríos y aplausos de multitudes, pero encontró un final demasiado temprano, con apenas 42 años de edad y en la cúspide de su carrera. En esta nota repasamos los puntos más destacados en la vida del recordado “Charro Cantor”.

Biografía de Jorge Negrete

Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México. Fue hijo del militar David Negrete y de Emilia Moreno Anaya; y tuvo cinco hermanos. Aprendió inglés, francés e italiano en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt de la Ciudad de México, y a montar caballo en el Colegio Militar, de donde se graduó como teniente de administración.

Negrete trabajó en la Fábrica de Armas de la Ciudadela, donde también estudió la carrera de medicina. Más tarde fue administrador general del Hospital Militar de Puebla.

En 1930, Jorge decidió aventurarse en la música y tomó clases de canto con José Pierson, director de la Compañía Impulsora de Ópera de México. Al año siguiente, solicitó licencia del ejército para retirarse e inició su carrera artística en la radio XETR, donde interpretó romanzas mexicanas y canciones napolitanas.

Negrete ingresó a cantar en la emisora XEW en 1932, bajo el seudónimo de Alberto Moreno. Un locutor de la estación, Arturo de Córdoba, le sugirió usar como nombre artístico Jorge Negrete.

Unos años después, en 1935, el cantante entró al mundo de la actuación al ingresar en la compañía de teatro de la revista de Roberto Soto. Al año siguiente viajó a Nueva York con Ramón Armengod, con quien formó el dueto The Mexican Caballeros.

Su trayectoria en el cine empezó en 1937, cuando apareció en Cuban nights, un cortometraje de la Warner Bros. Ese mismo año, realiza el papel protagónico en la película mexicana La madrina del diablo, al lado de la actriz María Fernández Ibáñez.

Negrete participó en varias producciones de la época, como El cementerio de las águilas, Juan sin miedo y El fanfarrón. Durante el rodaje de Perjura, el cantante y actor conoció a Marina Tamayo, quien se hizo su novia; posteriormente, en la grabación de La Valentina, se encontró con Elisa Christy, actriz cubana con quien luego se casó y tuvo una hija.

En 1941, Negrete protagonizó ¡Ay Jalisco no te rajes!, película que consolidó su típíca imagen de charro y su estatus de estrella en toda América Latina. En dicho filme conoció a Gloria Marín, con quien inició un sonado romance. Meses después, el artista se divorció de Christy.

Entre 1937 y 1955, el ‘Charro Cantor’ grabó más de 45 películas. Destacaron sus roles coestelares con Pedro Infante en Dos tipos de cuidado y Los tres alegres, y su participación con María Félix en El peñón de las ánimas, de 1942. Al inicio, su relación laboral con esta última actriz fue conflictiva, pero luego ambos se enamoraron y se casaron en 1952.

Entre 1945 y 1946, Jorge tuvo una gira por varios países de América Latina. Los auditorios se abarrotaron con sus fans en Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile y el Perú.

Negrete también se caracterizó por su labor sindical. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica República Mexicana y se unió a un grupo de actores para reestructurar la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

¿Cuándo se murió Jorge Negrete?

Jorge Negrete falleció un 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, a causa de una cirrosis hepática.

¿De qué murió Jorge Negrete?

Durante su juventud, Jorge Negrete contrajo una hepatitis C que, varios años después, degeneró en una cirrosis hepática, la cual no estaba relacionada al consumo de alcohol, pues el artista no solía beber.

El 4 de diciembre de 1953, diversos medios mexicanos reportaron que el estado de salud del cantante y actor era delicado, y que llevaba cinco días en coma en el Hospital Cedros del Líbano en Los Ángeles, California, aunque se esperaba su recuperación.

El ‘Charro Cantor’ falleció al día siguiente y su muerte fue dada a conocer por los periódicos ese 6 de diciembre. Las salas de cine suspendieron sus proyecciones por cinco minutos en señal de duelo. El día 7, una gran multitud fue a recibir sus restos en el aeropuerto de la Ciudad de México y, entre ellos, estaban figuras como Pedro Infante y el Indio Fernández.

¿Quién murió primero, Jorge Negrete o Pedro Infante?

Jorge Negrete murió primero, un 5 de diciembre de 1953, algo más de tres años antes del fallecimiento de Pedro Infante en un accidente de avión, el 15 de abril de 1957.

¿Cuál fue la última película de Jorge Negrete?

La última cinta grabada por Jorge Negrete fue El rapto, comedia ranchera de 1953. En ella, el actor hizo el papel de Ricardo Alfaro, un hombre cuya propiedad es vendida por accidente y comprada por Aurora (María Félix).

Películas de Jorge Negrete

Cuban Nights (1937)

La madrina del Diablo (1937)

La Valentina (1938)

Caminos de ayer (1938)

Perjura (1938)

El fanfarrón (Aquí llegó el valentón) (1938)

Juan sin miedo (1938)

El cementerio de las águilas (1938)

Juntos pero no revueltos (1938)

Una luz en mi camino (1938)

¡Ay Jalisco, no te rajes! (1941)

Fiesta (1941)

Seda, sangre y sol (1942)

Cuando viajan las estrellas (1942)

Historia de un gran amor (1942)

¡Así se quiere en Jalisco! (1942)

El Peñón de las Ánimas (1942)

El Jorobado (1943)

Tierra de pasiones (1943)

Una carta de amor (1943)

El rebelde (1943)

Cuando quiere un mexicano (1944)

Me he de comer esa tuna (1944)

Hasta que perdió Jalisco (1945)

Canaima (1945)

Camino de Sacramento (1945)

No basta ser charro (1945)

En Tiempos de la Inquisición (1946)

El ahijado de la muerte (1946)

Gran Casino (1946)

Si Adelita se fuera con otro (1948)

Allá en el Rancho Grande (1948)

Jalisco canta en Sevilla (1948)

Una gallega en México (1949)

La posesión (1949)

Lluvia roja (1949)

Teatro Apolo (1950)

Siempre tuya (1950)

Hay un niño en su futuro (1951)

Un Gallo en corral ajeno (1951)

Los tres alegres compadres (1951)

Dos tipos de cuidado (1952)

Tal para cual (1952)

Reportaje (1953)

El rapto (1953)

Canciones de Jorge Negrete

Entre las canciones más destacadas de este artista mexicano se encuentran:

“México Lindo y Querido”

“Juan Charrasqueado”

“El rancho grande”

“Flor de Azalea”

“Ay Jalisco no te rajes”

“Yo soy mexicano”

“Entre suspiro y suspiro”

“Granada”

“Ella”

“Serenata mexicana” (con Pedro Infante)

“Ojos tapatíos”

“Amor con amor se paga”

“Paloma querida”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.