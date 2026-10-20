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Guty Carrera gana 200 mil dólares tras coronarse como campeón en famoso reality mexicano: “No lo puedo creer”

Guty Carrera se consagró campeón de la quinta temporada de Top Chef VIP y obtuvo 200 mil dólares. El exreality sorprendió con su victoria frente a reconocidas figuras del espectáculo internacional.

Guty Carrera triunfa sobre figuras del espectáculo internacional en Top Chef VIP. Composición LR. Instagram
Guty Carrera triunfa sobre figuras del espectáculo internacional en Top Chef VIP. Composición LR. Instagram
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Guty Carrera se coronó ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo, y obtuvo un premio de 200 mil dólares. El exintegrante de 'Esto es Guerra', tras una competencia en la que su preparación convenció al jurado del programa, se impuso en la gran final sobre Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos.

El triunfo del hijo de Edith Tapia estuvo marcado por la emoción de sus familiares, amigos y compañeros presentes en la final. Una de las más entusiasmadas fue su pareja, Alana Lliteras, quien celebró efusivamente el resultado. El también actor, recordado por su paso en la televisión peruana, reside actualmente en México, donde continúa desarrollando su trayectoria en el mundo del espectáculo.

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El exreality se pronuncia tras su victoria en Top Chef VIP

Al escuchar su nombre como ganador del programa, Guty Carrera no ocultó su sorpresa ante el resultado. El compatriota reaccionó con incredulidad al conocer que había conseguido el primer lugar de la competencia culinaria y el premio de 200 mil dólares. "No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané", expresó la expareja de Melissa Loza después de conocer el veredicto.

La victoria también generó reacciones entre sus compañeros del programa. Miguel Arce, el exparticipante del reality de Telemundo, lo felicitó por su desempeño durante la competencia. "Realmente, tu participación esta noche fue impecable", le comentó el exintegrante de 'Combate' tras conocerse el resultado.

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¿A quiénes venció Guty Carrera en la final de Top Chef VIP? Conoce a las figuras derrotadas

Carrera se enfrentó a tres reconocidas figuras en la final de la quinta temporada de Top Chef VIP. El conciudadano consiguió superar a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos. Además, la competencia se desarrolló ante la presencia de exparticipantes, familiares y amigos de los cuatro finalistas.

La decisión estuvo a cargo de un jurado integrado por los chefs Antonio 'Toño' de Livier, Tita, cuyo nombre es Inés Páez Nin, y Betty Vázquez. Los tres eligieron a Carrera como ganador absoluto, tras evaluar las preparaciones presentadas durante la final.

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