Sonaly Tuesta renuncia a IRTP después de 20 años de emisión de Costumbres

Sonaly Tuesta renunció al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú después de 20 de trabajo como presentadora del programa cultural Costumbres, que es transmitido por la señal de TV Perú.

La reconocida comunicadora explicó los motivos que la llevaron a tomar la radical decisión este viernes 13 de noviembre. A través de su cuenta oficial de Facebook escribió lo siguiente:

“Siempre he defendido mi programa Costumbres ante cualquier amenaza que pudo haber aflorado en estos 20 años. Me fajé en el tema porque consideré que tenía que pelear desde adentro por un espacio a favor de los pueblos del Perú, de su tradición, de su saber, de su emprendimiento, de su talento. Basé mi trabajo en mis propios objetivos y compromisos, al margen de los gobiernos de turno y con la esencia del principio: hablar del Perú a través de la gente”, se lee en el comunicado.

Siempre he defendido mi programa Costumbres ante cualquier amenaza que pudo haber aflorado en estos 20 años. Me fajé en... Posted by Sonaly Tuesta on Friday, November 13, 2020

“Hoy, la situación es distinta: Un gobierno ilegítimo, sin equilibrio de poderes, con la libertad de expresión respondida con el uso desproporcionado de la fuerza, con interferencias en la línea periodística del canal estatal para sacar de pantalla esas voces que no se quieren escuchar. Se ha quebrado la democracia. Hay cosas que no son negociables. Es por eso, que he decidido renunciar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)”, finaliza el mensaje.

De esta manera, Sonaly Tuesta se suma a la lista de trabajadores que han confirmado su renuncia al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

Wendy Ramos respalda a Sonaly Tuesta

A través de sus redes sociales Sonaly Tuesta comunicó a todos sus seguidores sobre su renuncia a IRTP. Ante ello, la actriz Wendy Ramos respaldo su decisión.

“Mi respeto para Sonaly Tuesta”, escribió en respuesta de la publicación de la presentadora del programa Costumbres.

