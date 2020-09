Jorge Benavides: “Todo lo que dicen de Jacinta no es válido para mí”

A lo largo de dos décadas, Jorge Benavides se ha mantenido como uno de los rostros emblemáticos de Latina. Con críticos y detractores, ahora los fines de semana se impone con ‘El wasap de JB’.

“Mi larga permanencia en Latina (antes Frecuencia Latina) me ha dado experiencia. He aprendido cómo manejar el humor y tener el ojo para elegir bien a nuevos integrantes para el elenco”, nos cuenta antes de iniciar las grabaciones del espacio sabatino. “En realidad todo eso parte de la creatividad y, bueno, gracias a Dios he nacido con ese don de ser creativo, aparte de imitador. Y yo también hago mis propias caracterizaciones, mis máscaras y así parte todo, de la inventiva que gracias a Dios tengo”.

¿Cómo nutres tu creatividad para sacar el color, la voz o la frase que estalla en el público y hace memorables personajes o sketchs?

En realidad, de la vida, de nuestra situación, de todo lo que vemos. Nosotros trabajamos semana a semana en base a la coyuntura y eso es lo que alimenta mi trabajo. Digamos que se me facilita un poco más.

En ese caso, imagino que como guionista nunca te has aburrido, teniendo nuestra coyuntura tan ‘entretenida’.

(Ríe). ¡Imagínate! Con este personaje de Richard Swing nomás... Olvídate, estaba servidazo.

El micrófono de ‘El wasap de JB’ se dejó ver en plena rueda de prensa. Causó risas, burlas y asombro, y está hasta en TikTok. ¿Cómo se dio eso?

Lo que pasa es que nosotros estábamos intentando invitar a Richard Cisneros al programa para hacer un cara a cara con la imitación y, en este ínterin, él invita al programa a su conferencia. Fue una invitación formal, entonces ya quedaba en mí ir o no. Entonces, si lo estoy imitando y a la gente le gusta y puedo sacarle algunas preguntitas al final de la conferencia, mandé el micrófono y efectivamente le sacaron algunas respuestas que ya están en redes, pero nunca imaginé que sucedería todo lo del micrófono.

¿Qué personaje te ha traído más dolores de cabeza, imagino que Jacinta?

Dolores de cabeza, no. La verdad que no porque como creador e intérprete del personaje sé exactamente lo que hago y siento. Entonces, todo lo que dicen del personaje no es válido para mí, pero igual respeto la opinión de las personas que la critican.

Has dicho que el personaje está descansando, pero en noviembre del 2019, un proceso de amparo, llevado en Cusco, impidió que el personaje regrese. ¿Es así?

Para nada. Eso no tiene nada que ver, no, no. Es que no se puede impedir porque todos somos libres, tenemos libertad de expresión y en mi caso libertad de expresión artística, o sea, no se me puede decir no puedes hacer esto. No es así.

Farándula peruana, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.