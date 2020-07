Viralizan dirección de los restaurantes de Patty Wong como muestra de solidaridad

Patty Wong recibió la solidaridad de cientos de personas en redes sociales tras revelar que no despidió a ninguno de los trabajadores de sus restaurantes durante la cuarentena por el coronavirus y contar la pobreza que atravesó cuando era niña. Para mostrar su apoyo, los internautas viralizaron las direcciones de los chifas de la empresaria.

Varios usuarios expresaron sus intenciones de consumir la comida de los restaurantes de la ex modelo al considerar que ella dio un ejemplo de cómo debían actuar las empresas ante la pandemia. Por ello, compartieron en redes sociales las ubicaciones de sus locales en Google Maps.

Si Paty Wong se ha sacado la mugre pagándole a sus trabajadores todo este tiempo y sin ponerlos en suspensión perfecta; nos toca a nosotros apoyarla.



Ya saben que chifa comprar en delivery. Al final, seamos nosotros el #ReactivaPerú de una empresa que cuida a sus trabajadores. pic.twitter.com/FyyV5aCItH — Cristhian Rojas S (@CristhianRS) July 14, 2020

“Hemos esperado cuatro meses y hemos salvado a mucha gente de que hoy sigan con nosotros... Yo no estoy viendo ganancia en este momento, quiero que salgamos como unidad”, comentó la empresaria al noticiero 90 Mediodía de Latina.

Wong dijo ver a su gente “de manera distinta” tras pasar situaciones difíciles durante la niñez. “La pobreza duele y en mi cocinero veo a mi padre, que trabajaba 14 o 15 horas diarias y no se subía a una movilidad para ahorrarse su pasaje, de ida y de regreso, y lo vi llorando una vez cuando no le pagaron su sueldo un mes”, indicó.

Local del Chifa Patty Wong en Chorrillos. Foto: Google Maps.

El reto de abrir un restaurante no fue fácil para la ex reina de belleza. “Cuando encontré el primer local, solo me dieron un día para conseguir el dinero. Busqué ayuda en muchos lados y solo mi familia creyó en mi proyecto”, manifestó.

Local del Chifa Patty Wong en San Juan de Lurigancho. Foto: Google Maps.

Actualmente, la cadena posee tres locales, de los cuales por ahora solo atienden los de Chorrillos y San Juan de Lurigancho debido a la pandemia.

Patty Wong agradeció las muestras de cariño de sus seguidores tras compartir su historia. “Gracias por el amor, me encanta, los amo muchísimo”, expresó en Instagram.