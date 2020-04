Obra teatral Las Chicas del 4to C, se verá este sábado a través de Movistar Plus

Desde este fin de semana, Movistar Plus incluirá en su programación de los sábados por la noche obras teatrales peruanas, empezando este 4 de abril con “Las chicas del 4to C”. Movistar Plus, de la mano con Los Productores, brindará un ciclo excepcional con obras de teatro peruanas y así dar al público la posibilidad de disfrutar desde casa espectáculos de entretenimiento y cultura en el contexto de la coyuntura y el aislamiento por el COVID19.

Las Chicas de 4to C, obra escrita por César de María y dirigida por Adrián Galarcep, cuenta la historia de cinco amigas que recuerdan los mejores años de su vida: la época del colegio en los años 90’s. Entre boliquesos, stickers, jeans carpintero, y otras cosas más, estas chicas sortean amores, travesuras, discusiones, risas, llantos y canciones que marcaron una época que todos extrañamos.

Escena.

Protagonizada por Maria Grazia Gamarra, Luciana Arispe, Patricia Barreto, Yiddá Eslava y Gina Yangali, La Chicas del 4to C, se estrenó en julio de 2018 en el Teatro Pirandello. Además, fue una de las obras peruanas más exitosas de los últimos años, con temporadas en dos años consecutivos y vista por más de 100,000 personas.

“Estamos felices de que Las Chicas del 4to C se transmita por televisión, más aún en estas circunstancias en las que todos estamos en casa y no es una opción ir al teatro. Esperamos que mucha gente tenga un sábado diferente disfrutando esta historia que tantas alegrías y nostalgia nos dio”, manifestó Adrián Galarcep, director artístico de Los Productores y director del montaje. Las Chicas de 4to C se verá este sábado 4 de abril, a las 18:00 hrs. sin cortes comerciales, en Movistar Plus (canal 6 y 706 HD).