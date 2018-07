Las chicas de 4C, el musical que te recordará el colegio a fines de los 90

Lejos de la música de las Spice Girls, de su colegio católico, de los cassettes y del ‘slam’, a inicios de los años 2000, ‘Daniela’ (Patricia Barreto), en sus treintas, es una abogada exitosa pero encerrada entre expedientes y casos de familia. Una tarde recibe a la nueva practicante del estudio de abogados donde trabaja. “¿Cantas? ¿Acaso no te relajas nunca?”, le dice la practicante (María Grazia Gamarra), quien se parece a una de sus mejores amigas. Como “realismo mágico”, ‘Daniela’ se transporta a un sueño en el que recuerda la mejor etapa de su vida: fines de los 90. Las chicas de 4C es una comedia musical pero no evita los paralelos.

“A estas cinco chicas les tenía que suceder cosas de verdad. No se sostiene una obra de una hora y media con cinco chicas hablando de que si el chico ‘le da bola’ o no. Pero también siento que fines de los 90 fue como un periodo de gracia. Estamos unos años antes del debacle de la era ‘fujimontesinista’, así que se vivía una falsa libertad”, adelanta el director artístico Adrián Galarcep, quien en otro momento señala que Las chicas de 4C es un “homenaje a la mujer”.

Para Patricia Barreto, su personaje se reencuentra con sus “posturas sociales, a lo que la rebeló y sus luchas”. Todo eso acompañado de la música de la época y con algunas canciones religiosas. “No solo es una obra cargada de nostalgia, llena de música, de risas, también tiene una postura clara de lo que nosotras como mujeres veíamos en esa época y cómo vemos las cosas ahora”.

La actriz, soltera en la ficción de la taquillera No me digas solterona, recuerda los comentarios que leyó en las redes sociales, la violencia hacia la mujer y los insultos que recibió su colega, Gisela Ponce de León, por dejar claro que era felizmente soltera, y cree que aún faltan más historias de mujeres y para ellas.

“Siempre hay violencia, pero parece que hubiéramos prendido más candela. La mirada del otro es lo que nos define, y esa mirada es violenta, prejuiciosa. Este personaje (‘Daniela’) tiene un pasado duro, por eso es una mujer cerrada, estructurada, solo se ha dedicado a hacer su trabajo, no a ver la parte amical. Se ha encerrado. Lo lindo es que ella decide recordar cuál fue el momento en que fue feliz”, dice en la conferencia de prensa.

La obra musical fue escrita por César de María, con aportes de las cinco actrices en la reescritura, según cuenta Galarcep. “Hay un momento donde ‘Daniela’ dice: ‘El Perú es como el colegio (sonríe). ¡Somos una sociedad conservadora!’”, agrega.

‘Daniela’ y Patricia Barreto comparten la misma formación religiosa, así que para la actriz fue interesante revisar ese proceso. “Uno se va adaptando. Tengo una formación sumamente clásica, tradicional, católica, pero yo, como adulta, sigo creyendo, pero tengo otra mirada. Claro que apoyé (el Día del Orgullo), totalmente. Siento que es una cuestión de adaptarse y de empatía. Siento que no me llegó la información completa (en el colegio), me llegó solo una parte de la verdad. Entonces, me faltó. Cuando sales de la burbuja es lindo y chocante a la vez. Y bueno, aquí (en la obra) no hay filtro. Es una obra peruana. Estamos hablando de las cosas que no se hablan”.

Desde el sábado, en el Teatro Pirandello, de jueves a lunes 8.30 p.m. y los domingos 7.00 p.m. Con María Grazia Gamarra, Patricia Barreto, Yiddá Eslava, Luciana Arispe, Leslie Guillén.