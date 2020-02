Miguel Barraza revela por qué llegó en estado de ebriedad al estreno de su película

Hace un par de años, Miguel Barraza estelarizó una película muy criticada que es recordada por el bochornoso episodio que el cómico protagonizó en la premier de "El pequeño seductor”, donde el popular ‘Chato’ se encontraba en evidente estado de ebriedad, en la cual fue presa de los excesos y un comportamiento que dejó mucho que desear. Echo que decidió contar en “El Valor de la Verdad” a Beto Ortiz.

La pregunta 13 de “El Valor de la Verdad” de Miguel Barraza fue: “¿Te apareciste ‘mamadazo’ en el estreno de tu película?”, entre las risas de sus amigos como Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y Javier Santagadea el ‘Chato’ respondió “Sí” y la voz en off ratificó con “Verdad”.

Miguel Barraza estuvo en "El Valor de la Verdad".

De inmediato, Miguel Barraza relató cómo fue la desastrosa premier de “El pequeño seductor”, en la cual el cómico aseguró que fue responsabilidad del productor de la misma.

“Había un productor que era muy vivo... Entones, voy con mi hermana Cecilia (Barraza) y le digo que me invite un whisky que lo hace cualquiera para entonarse... Me llama el fulano que te digo (el productor) y le digo ‘¿A qué hora es el estreno?’... ‘No, falta una hora y media’... ‘pero, ¿Para qué me haces venir tan temprano? mi hermana Cecilia se aburre, es una dama” relata Miguel Barraza.

Miguel Barraza reveló que el productor de "El pequeño seductor" tuvo la culpa de su estado de ebriedad.

En ello, Miguel Barraza confiesa a Beto Ortiz un extraño suceso que devino de una insólita propuesta del productor de “El pequeño seductor”:

“Y me dice ‘déjala a tu hermana y vamos a tomar una copa’ y dije ‘uy’, me la olí, pero dije ‘pucha, una (copa), pues’, veré si tengo fuerza de voluntad. Por dios. Pero me invitó un pisco doble... Entonces, te mueve un poquito. Me dice ‘¿Otro?’... ‘¿Por qué estás empeñoso que tome?’... pero cuando ya estaba más o menos así (en estado de ebriedad) ‘pu*a, ¿Por qué te estás demorando’... Y me he tirado como ocho. No me di cuenta”.

En ello, Beto Ortiz replica a Miguel Barraza si lo que deseaba el productor era que el cómico se emborrachara para así generar titulares en la prensa de espectáculos y provocar mayor expectativa respecto a “El pequeño seductor”.

“No sé para qué. No había puesto en el contrato lo que me iba a pagar, si quería que me emborrache. Es malo ese hombre. No diré nombres”.

Miguel Barraza reveló que no cobró ni un sol de "El pequeño seductor".

Pero ahí no queda la historia, ya que Miguel Barraza devela que, a pesar de estar en estado de ebriedad, se dio cuenta que llegar a la premier de su película montado en una carroza fue un completo disparate.

“Yo estaba movido (en estado de ebriedad). En vez de llevarme en un carrito, lo hace en una carroza. Veía al caballo y decía ‘¿Qué cosa es eso?... Veía tonteras. Me dio aire, no sé qué pasó. Me puse mal y le contesté feo al periodista... Yo le echo la culpa a él (al productor), debió cuidarme. A las finales, no cobré un sol...”

Más cuando Beto Ortiz le pregunte si es cierto que no obtuvo ganancia alguna con “El pequeño seductor”, Miguel Barraza relató: “No cobré un sol, porque él tenía un floro, te vende humo en bolsa... me emocioné con la idea de la película”.