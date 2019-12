Natalia Salas sobre ‘billetera mata galán’: “El dinero solo deslumbra a una vaga”

Natalia Salas brindó una entrevista en la que dejó claro que no cree en el famoso refrán ‘billetera mata galán’, ya que, según comenta, el dinero solo atrae a las mujeres que no quieren trabajar.

La conductora de “El show después del show” contó que le puso punto final a una de sus relaciones cuando en esta salió a relucir el machismo. “Tuve una pareja con la que no iba a trabajar nunca, pero no era feliz. Y lo corté... El dinero solo deslumbra a una vaga”, señaló la artista, en una entrevista para el diario Trome.

PUEDES VER: Natalia Salas asegura que detesta a los infieles tras polémica de Pedro Gallese y Christian Cueva

Por otro lado, la también actriz se animó a opinar sobre el tema de la infidelidad, el cual ha dado mucho que hablar en los últimos días a raíz de los escándalos protagonizados por Pedro Gallese y Pedro Loli.

Natalia Salas aseguró que “detesta a los infieles” y además reveló que haría si viera que una de las parejas de sus amigas comete infidelidad. “Lo grabo desde mi celular, lo encaro y le digo a la muchacha que tiene pareja y llamo a la engañada”, aseveró.

Natalia Salas confiesa que tuvo relaciones tóxicas

La actriz Natalia Salas dio a conocer que tuvo relaciones que la perjudicaron emocionalmente. “He tenido dos relaciones tóxicas y como pareja he querido apoyar, porque pensaba justamente eso (que la personalidad de sus parejas se debía a su crianza)... Me di cuenta de que su pasado no tenía nada que ver, él era así”, contó.

Además, reveló que cuando tenía solo 18 años su pareja le impidió trabajar en televisión, por lo que ella decidió acabar con su relación.

“Iba a trabajar en una serie y me advirtió: ‘No quiero que mi enamorada salga en televisión’. Le contesté: ‘Tu novia no va a salir, pero tu ex sí’ y terminamos”, relató Natalia Salas.