¿Quién es Elba Jiménez? La mujer con la que Raúl Araiza le fue infiel a su esposa

Tras el anuncio de la separación entre el presentador mexicano Raúl Araiza y su esposa Fernanda Rodríguez, muchos seguidores de la pareja han recordado el escándalo de infidelidad en el que estuvo envuelto el conductor del programa “Hola” y la presentadora de deportes Elba Jiménez, quien habría sido su amante durante diez años.

Elba Jiménes estuvo en el ojo público cuando la revista TV Notas reveló un comprometedor audio que evidenciaba que mantenía una relación con Raúl ‘El Negro’ Araiza.

“Pues claro que se te extraña, tú que has hecho mamacita linda ¿bañándote pensando en mí? Ya no me mandas fotos ni videos, nada”, se escucha decir a Raúl Araiza, mientras que Elba Jiménez le responde “Te quiero negrito, oye hoy te veías guapísimo ¡Qué cosa! cada vez me gustas más”.

Al mes de difundidos los audios, Elba Jimenez admitió a través de una entrevista que sí tuvo un romance con Raúl Araiza, contó que el actor le gustaba y que todo empezó cuando coincidieron en una playa. Luego se volvieron a encontrar en una obra de teatro donde "jugaron" a besarse por un rato.

Elba Jiménez admitió que sí se llegó a enamorar de Raúl Araiza y cuando se lo confesó, él le dejó claro que no dejaría a su esposa ni a sus hijas y lamentó no haberla conocido antes.

La presentadora de televisión también confesó que la esposa de Raúl Araiza, Fernanda Rodríguez la encaró en algún momento, “hubo una vez que me llamó y me dijo ¿ubicas a Raúl Araiza?, ¿sabes quién es? y me colgó, me quedé aterrada”, señaló. Sin embargo, continuó saliendo con el actor porque “se enamoró”.

A pesar de las pruebas de la infidelidad, Raúl Araiza y su esposa decidieron darse una oportunidad y rescatar su matrimonio con un viaje a Dubai.

Ahora, cuatro años después, la pareja ha decidido separarse definitivamente tras 24 años de matrimonio, aclarando que Fernanda Rodríguez seguirá siendo mánager y socia en los negocios de Raúl Araiza.