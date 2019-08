Magdyel Ugaz anuncia rodaje de ‘Encintados’

Magdyel Ugaz se prepara para retomar un proyecto cinematográfico que se había paralizado y que se rodará en noviembre. “Se trata de ‘Encintados’, que dirigirá el argentino Gianfranco Quattrini, con quien ya trabajé en ‘Selva madre’. El rodaje será en Lima, Cusco y Buenos Aires. Es una linda historia de amor entre una pareja de lesbianas que desean tener un hijo”, cuenta.

La novedad, ahora, es que su pareja en la ficción será la joven actriz Ximena Palomino, a quien vemos en la nueva telenovela de Michelle Alexander, ‘En la piel de Alicia’. Ambas ya actuaron en la película Sí, mi amor de Yidda Eslava y Julián Zucchi que se estrenará el próximo año.

“Mi personaje será un reto para mi carrera y estoy contenta de poder hacerlo. Una historia de amor entre dos mujeres, al menos en Perú, es transgresora. Estas dos chicas quieren un bebé y un argentino será el donante... Será un enredo porque mi novia se termina conflictuando y terminará teniendo sentimientos hacia ese chico.. No sabrá si estar conmigo... o con él”, cuenta la actriz.

“El guion es de Mariana Silva y ya ha ganado algunos premios. Me parece muy bien una historia así en estos tiempos”, dijo tras saludar la paternidad de personajes como Ricardo Morán y Ernesto Pimentel. “Me parece maravilloso”, comenta, revelando que también tiene un personaje en la película Busco novia, de Daniel Vega, que protagoniza César Ritter, cinta inspirada en el blog y libro de Renato Cisneros.

Tras su retiro voluntario del magazine ‘Mujeres al mando’, Magdyel señala que está disfrutando y aprendiendo mucho de sus estudios de coach ontológico. “Disfruté mi paso por el programa, pero me provoca seguir dándole foco a mi crecimiento personal, a mi crecimiento como actriz, viendo qué me propone el camino ahora. Estoy en un momento de mi vida donde celebro cosas como esta campaña que nos permite querernos, estar bien. Esas cosas yo busco ahora, porque en algún tiempo viví momentos difíciles, me dio surmenage. Tratemos de usar el tiempo para ser mejores seres humanos, dar lo mejor de nosotros. Y si estás agotado, date un tiempo y descansa”, dijo.

Magdyel reapareció como imagen de la decimoséptima edición de la Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama, iniciativa a favor de la Liga Contra el Cáncer, que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención de cáncer de mama y detección temprana.

“La invitación es a visibilizar sobre lo importante que es la prevención y decirle a todos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres y que una de las formas más importantes de esta relación que tenemos con nuestro cuerpo es que nos toquemos, nos hagamos el autoexamen. Y si hay algo raro, vayamos al médico, no lo dejemos para mañana”, explicó la actriz, tras anunciar la carrera y caminata “Camina, corre x ellas” para el domingo 20 de octubre desde las 8:00 a.m. en el Pentagonito de San Borja.