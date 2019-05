Anuel AA provoca el repudio de sus fans por lucirse en su jet privado [VIDEO]

Karol G y Anuel AA son una de las parejas más importantes del mundo de la música, ambos tienen una amplia legión de fans. Sin embargo, el boricua suele estar en el ojo de la tormenta por sus constantes excesos en Instagram. Hace unos días, el cantante le pedía a sus fans que "trabajen", en esta ocasión se luce en su jet privado.

"Yo no viajo si no es en el jet", reveló Anuel AA en la descripción del vídeo. La publicación de Instagram tiene casi tres millones de reproducciones. Los fanáticos del novio de Karol G, no tomaron a bien la soberbia del cantante.

"Yo no viajo si no es en jet, por ley. Haciendo tickets como Yankee, eso es por ley. Los intocables, bebesito. El jet del trap, oíste bebé", se escucha a Anuel AA en el vídeo, mientras que luce sus doradas joyas. El boricua está vestido con un jean y un polo verde, el cual combina con sus lentes del mismo color.

Los comentarios de los fanáticos de Anuel AA no se hicieron esperar: "¡Él ni lo sabe manejar, eso es por ley!", "No me quiero imaginar un vuelo contigo de piloto", "Se le perdió la humildad de la calle", "No es tuyo, buscafama", "Típico de los artistas de Puerto Rico sentirse 100% vanidosos", fueron algunos de los duros mensajes que se pudieron leer en Instagram.

Anuel AA presume su fortuna

El novio de Karol G, suele publicar imágenes de él con sus grandes lujos, sin embargo, los fans suelen tildarlo de ridículo, retrasado e incluso cuestionan a su pareja colombiana por tenerlo como pareja.