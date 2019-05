Karol G enloquece al encontrar a Anuel AA tocando a otra mujer [VIDEO]

Karol G y Anuel AA son la pareja del momento en el ambiente musical, pues los cantantes han logrado increíbles éxitos con sus canciones "Culpables" y "Secreto", las cuales ya tienen más de 600 millones de reproducciones en YouTube cada una. Sin embargo, el cantante pasó por un incómodo momento mientras tocaba la estatua de una mujer. El hecho fue compartido en Instagram.

"Karol G no sabe que yo estoy aquí contigo", le dice Anuel AA a la estatua. No obstante, la cantante sí estaba presente: "Sí sé", gritó enérgica la colombiana, lo que provocó la risa de los presentes. El vídeo tiene más de seis millones de reproducciones en Instagram. Ambos cantantes se encontraban en una piscina dentro de una cueva.

Anuel AA compartió la publicación bajo la leyenda "Se supone que Karol G no se enterara". Los comentarios no se hicieron esperar: "no puedo creer que el man sea así de ridículo en la vida", "Qué ganas de ser la estatua", "No supero su cara", "El bebesito", "El ídolo", entre otros mensajes.

Karol G y Anuel AA: ¿Cómo se conocieron?

La explosiva relación entre ambos artistas fue explorada en el documental "Karol G: la guerrera del género", estrenado el 17 de marzo de este año.

Ahí la cantante de "Secreto" comenta que conoció a su actual pareja, Anuel AA, durante una colaboración musical, pero fue durante la grabación del videoclip de la canción "Culpables", que interpretes se sintieron atraídos mutuamente.

Karol G y Anuel AA: La nueva canción de la pareja de moda.

¿Superará el logró de la canción que los llevó a la fama? Tras el éxito de "Secreto" y "Culpables", la pareja apuesta por una nueva canción, "Dices que te vas".