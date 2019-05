Jessica Newton presenta a sus siete hijos en un conmovedor video

Tras celebrarse el Día de la Madre, Jessica Newton, compartió un emotivo video junto a sus siete hijos como parte de una promoción.

La organizadora del Miss Perú tiene tiene tres hijas adoptivas y cuatro hijos biológicos con el español Fernando Sánchez de Lamadrid.

En el clip publicado en Instagram, Jessica Newton envió un mensaje : “Ser madre no es una tarea sencilla porque los hijos no vienen con indicaciones. Cada una de las madres tiene que adaptarse a cada uno de sus hijos y ver cómo hacer para que sean su mejor versión. (…) Ser mamá no es siempre sencillo, se requiere mucho autocontrol”.

La hija de la organizadora, Cassandra Sánchez, quien mantiene una relación con Deyvis Orosco, aprovechó la fecha especial para enviarle unas palabras por su dedicación como madre. "Feliz día a la mujer más extraordinaria, luchadora y feliz del mundo. A una archi mega super mamacita. Sabes que te adoramos. (Siempre tenía claro que éramos bastantes pero digamos que cuando lo vi en foto me di cuenta que somos tremendo batallón)”, escribió.

En otro de los fragmentos, la organizadora hace mención a los niños que son adoptados y aconseja a sus seguidores que aún así ellos merecen el amor verdadero de una madre.

Cabe resaltar que en diciembre del 2018, Jessica Newton, a pesar de tener en reserva su vida personal, anunció lo feliz que se sentía de adoptar a sus pequeñas.

"Hace 8 años empezamos esta maravillosa aventura, traer 3 niñas a mi mundo que ya tenia 4 resultaba un reto y debo confesar que no siempre ha sido fácil pero no lo cambiaría por nada. Si bien al hacerlas mías no he cambiado el mundo, estoy segura que al cambiar el suyo ustedes han bendecido el mío. Estoy muy orgullosa de ustedes chicas", escribió la exmodelo en ese entonces.