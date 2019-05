Ofrecen video íntimo de Angie Jibaja a la producción de Magaly Medina

La periodista Magaly Medina reveló que un hombre se contactó con la producción de su programa 'Magaly TV, la firme' para ofrecerles un supuesto video íntimo de Angie Jibaja.

La propia Magaly contó cómo es que este sujeto pretendió entregar material de la popular 'Chica de los tatuajes'. De acuerdo a la conductora, la persona en mención llegó hasta las instalaciones de ATV y dijo que quería vender el video porque necesitaba dinero para viajar.

El hombre, quien fue identificado como Jeremy, sería barbero de profesión. En su cuenta de Instagram, este tiene varias fotos con integrantes de la selección y algunos artistas peruanos.

"Lo iba a dejar hasta mil soles. Afuera del canal también me querían comprar (...) Un pata me dijo para revenderlo a 1,700 soles. (...) Te voy a dar dos fotos comprometedoras besándome con ella en la cama, el video, los audios y las conversaciones", se le escucha decir al sujeto, en un video que difundió el programa de Magaly Medina.

Tras estas imágenes, el programa 'Magaly TV, la firme' presentó una conversación telefónica con Angie Jibaja, quien no se quedó callada y lanzó fuertes comentarios en contra del sujeto que pretendía dejarla mal parada.

La modelo aseguró que el hombre estaba "picón" porque ella se negó a tener una relación sentimental con él.

"Ese chico esta picón. Yo he hablado con él y me dijo ya "te cag... nunca te vas a olvidar de mi nombre"y yo le dije: "'brother', pero si solamente te dije que no quería estar con nadie, que no quería estar contigo, que no quería pensar en relaciones", que quería hacer mi vida , recuperar a mis hijos", manifestó.

La popular 'Chica de los tatuajes' lamentó lo sucedido, y, más aún porque consideraba al hombre como su amigo. "Que vergüenza me da este hombre porque yo creí que por último era un amigo", expresó.