Thalía blanco de ataques por polémica foto de Tommy Mottola [VIDEO]

Thalía sorprendió a sus millones de seguidores alrededor del mundo con su increíble atuendo en la MET gala, donde demostró una vez más por qué lleva el título de la 'Emperatriz de la belleza'. Sin embargo, pese a que muchos la consideran como una de las artistas más sensuales del mundo, pese a sus 47 años, una reciente publicación de su esposo causó controversia.

Como se recuerda, la Met gala 2019 reunió a muchas celebridades del espectáculo internacional, quienes sorprendieron con sus pintorescos atuendos. Una de las grandes invitadas fue Thalía, quien acaparó la atención de las cámaras desde su llegada, sin imaginar que su esposo se convertiría en su peor acompañante.

El empresario Tommy Mottola compartió una desfavorecedora foto de su esposa en su cuenta oficial de Instagram, donde muchos de sus detractores aprovecharon la oportunidad para lanzar fuertes ataques, indicando que esa sería la verdadera apariencia de la intérprete de 47 años.

“De la edad nadie se escapa, sin filtro ya se le ve la edad a Thalia”, “¿No durmió anoche? Trae 3 bolsas… dos en los ojos”, “Los años se notan”, “Uyy qué mayor que está Thalía”, “Por más cremas y tratamientos se le nota las ojeras y no luce como en las fotos que ella acostumbra a subir…”, fueron algunos de los ataques de los que fue víctima.

Como se recuerda, actualmente la cantante se ha mantenido lejos de los escenarios, por ello muchos de sus seguidores no dudan en preguntar cuándo sacará nueva música o alguna exitosa colaboración, como fue el caso de 'Desde esa noche' o 'No me acuerdo'.

La cantante ha logrado mantener una feliz relación con Tommy Mottola desde hace varios años. Ambos tiene un matrimonio consolidado con dos hijos, y no dudan en compartir sus mejores momentos en redes sociales.